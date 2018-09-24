به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه در اظهاراتی اعلام کرد: انتظار می رود که دومین نشست با رهبر کره شمالی به زودی برگزار شود.

به گزارش سی‌ان‌ان، رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص گفت: به زودی با کیم جونگ اون دیدار خواهم کرد.

وی در ادامه افزود: به نظر می رسد دومین نشست را با یکدیگر به زودی داشته باشیم. همانطور که می دانید وی نامه زیبائی را برای من نوشته و از من برای دومین دیدار درخواست کرده است؛ ما این کار را به زودی به انجام می رسانیم.

دونالد ترامپ اضافه کرد: پمپئو (وزیر خارجه آمریکا) در آینده ای نزدیک این کار را برنامه ریزی می کند.