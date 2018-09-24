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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۴۰

ترامپ: دومین نشست با کره‌شمالی به‌زودی برگزار می‌شود

ترامپ: دومین نشست با کره‌شمالی به‌زودی برگزار می‌شود

رئیس جمهوری آمریکا از برگزاری قریب الوقوع دومین دُور نشست خود با رهبر کره شمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه در اظهاراتی اعلام کرد: انتظار می رود که دومین نشست با رهبر کره شمالی به زودی برگزار شود.

به گزارش سی‌ان‌ان، رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص گفت: به زودی با کیم جونگ اون دیدار خواهم کرد.

وی در ادامه افزود: به نظر می رسد دومین نشست را با یکدیگر به زودی داشته باشیم. همانطور که می دانید وی نامه زیبائی را برای من نوشته و از من برای دومین دیدار درخواست کرده است؛ ما این کار را به زودی به انجام می رسانیم.

دونالد ترامپ اضافه کرد: پمپئو (وزیر خارجه آمریکا) در آینده ای نزدیک این کار را برنامه ریزی می کند.

کد مطلب 4411533

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