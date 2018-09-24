جنوب لبنان عرصه رویارویی ایران و اسرائیل نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، میشل عون رئیس جمهور لبنان در گفتگویی با روزنامه فیگارو فرانسه گفت: اولویت اصلی من از زمان انتخابم به عنوان رئیس جمهور لبنان تامین سلامت شهروندان لبنانی بوده است. من در راستای بازنگری در ارتش و انتخاب فرماندهی جدید برای آن اهتمام ورزیده ام. عملیات نظامی ضد تروریستهایی که در کوههای شرقی متمرکز بودند انجام شد و نتایجش مشخص شد و کشور از لوث تروریستهای داعش و جبهه النصره رهایی یافت. ما شبکه های پنهان تروریستی را منهدم کردیم.

رئیس جمهوری لبنان از دستاوردهای اقتصادی و نیز مبارزه با فساد در دوره خود سخن گفت و به وضع قانون انتخاباتی جدید اشاره کرد و انتخاب سیستم انتخاباتی نسبی را عاملی برای برقراری عدالت بیشتر توصیف کرد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا حزب الله حق وتو در همه تصمیمات راهبردی لبنان دارد، گفت: این نادرست است در لبنان نظام توافقی وجود دارد و ارائه دیدگاه و رای به مفهوم حق وتو نیست. فشارهای بین المللی ضد حزب الله جدید نیست و در حال افزایش است. برخی طرفها به دنبال تسویه حسابهای سیاسی با حزب الله پس از شکست در تسویه حسابهای نظامی با حزب الله هستند. حزب الله اسرائیل را بارها شکست داده است. پایگاه مردمی حزب الله بیش از یک سوم ملت لبنان را تشکیل می دهد و متاسفانه برخی مصمم هستند که آنرا دشمن قرار دهند.

عون دولت کنونی لبنان را دولت پیشبرد امور توصیف کرد.

وی در ادامه بیان کرد: جنوب لبنان عرصه رویارویی میان ایران و اسرائیل نخواهد شد و حزب الله موافق این دیدگاه است. اگر حمله ای از سوی اسرائیل به لبنان نشود یک گلوله هم از اراضی لبنان شلیک نخواهد شد اما اگر به لبنان حمله شود پس حق دفاع محفوظ است.

رئیس جمهور لبنان افزود: واقعیت این است که تروریستها به اراضی ما حمله ور شدند و حزب الله دفاع کرد. حزب الله نقش نظامی در داخل لبنان ندارد و در مرز با اسرائیل اقدامی انجام نمی دهد. اوضاع حزب الله به موضوع خاورمیانه و حل بحران در سوریه مرتبط است.

عون درباره روابط لبنان و سوریه در حال حاضر نیز گفت: لبنان مخالفت دخالت در امور داخلی هر کشوری است ما سیاست بیطرفانه در قبال بحران های منطقه و به ویژه بحران سوریه داریم و سفارت ما در سوریه و سفارت سوریه در لبنان همچنان باز هستند.

وی درباره اینک آیا بشار اسد ادلب را بازپس خواهد گرفت نیز بیان کرد: ادلب بخشی از سوریه است.

رئیس جمهور لبنان در ادامه با اشاره به بحث آوارگان گفت: از اروپایی ها و به ویژه فرانسه می خواهیم که از لبنان در موضوع بازگشت تدریجی آوارگان سوری به خانه و کاشانه شان حمایت کنند و سهم خود را در بودجه آنروا بیشتر کند.

عون تاکید کرد: در حال حاضر اسرائیل ما را تهدید می کند و حاکمیت ما را نقض می کند و حقوق فلسطینی ها را پایمال می کند. در حالی که ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم به قطع کمک ها به آنروا گرفته است به ویژه که فلسطینی های لبنان از کمک های آنروا استفاده می کنند ما نگرانیم که این به اسکان نهایی فلسطینی ها در اراضی که به پناه آورده اند به ویژه لبنان منجر شود. از سال ۲۰۱۱ نیز بیش از یک میلیون آواره سوری به اراضی ما سرازیر شده اند که مشکلات جمعیت شناختی، اقتصادی، و اجتماعی و امنیتی ناشی از آن خارج از تحمل ماست.