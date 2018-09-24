به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دادگاه قانون اساسی مولداوی در پی رد دو وزیر پیشنهادی پاول فلیپپ نخست وزیر این کشور از سوی ایگور دودون رئیس جمهور، با صدور حکمی موقتا وی را تعلیق و اختیارات وی را به رئیس پارلمان و نخست وزیر تفویض کرد.

این حکم پس از طرح شکایت از سوی نمایندگان حزب دموکرات مولداوی در پارلمان صادر شده است.

دودون نیز با انتشار مطلبی در رسانه‌های اجتماعی نسبت به این حکم واکنش نشان داد و علت رد وزرای پیشنهادی را عدم برخورداری از شروط لازم اعلام کرد.

رئیس جمهور مولداوی که پیش از این نیز ۳ بار سلب اختیار شده است، در این خصوص گفت: سؤالات بسیاری در رابطه با حرفه‌ ای بودن و مستقل بودن قضات دادگاه قانون اساسی مطرح است.

گفتنی است اختیارات ایگور دودون رئیس جمهوری مولداوی در سال‌ های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نیز به علت رد وزیران پیشنهادی فیلیپ تعلیق شده بود.