انقلاب ما از محرم و عاشورای حسینی الهام گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان قدس رضوی ، آیت الله واعظ طبسی، نمایندۀ ولی فقیه و تولیت آستان قدس رضوی روز سه شنبه در سخنانی تاکید کرد: آنچه در سال 57 اتفاق افتاد وزمینه را برای شکل گیری نظام اسلامی فراهم کرد، یک حرکت احساسی و سطحی و به تعبیری یک کودتا نبود، بلکه یک انقلاب و دگرگونی بزرگ درنظام سیاسی، فکری، فرهنگی واقتصادی و پایه ریزی نظامی مقدس به نام جمهوری اسلامی بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: در این ایام، نظامی به پیروزی رسید که در طول تاریخ بشر جز زمان رسول اکرم(ص) و ائمۀ معصومین(ع) – آنهم در مقاطعی کوتاه – بی سابقه بوده است و تحقق آن جز با پایداری، مقاومت و همدلی همۀ ملت ایران ممکن نبود.

وی با گرامیداشت یاد و نام رهبر کبیر انقلاب تصریح کرد: اینکه امروز کارتر (رئیس جمهور اسبق آمریکا) اعتراف کرده است که برای جلوگیری از پیروزی انقلاب اسلامی نمی توانسته هیچ کاری بکند، دلیل قاطعی بر رهبری داهیانه و تدبیر دقیق امام خمینی (ره) است که با اخلاص، صداقت، شجاعت، علم و عمل آگاهانه توانست حس مسئولیت مردم را برانگیخته و تحولی بزرگ را در افکار عمومی دنیا ایجاد کند.

طبسی در ادامه اوضاع سیاسی را به نفع جمهوری اسلامی دانست و گفت: قدرت تأثیر گذاری نظام مقدس اسلامی بر ملت های دنیا برای همۀ قدرت های سلطه گر محسوس بوده و همین مسئله، منشأ فشارها و تهدیدهای آنان است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: تناقض گویی ها و تضادهایی که امروز در صحبت های سیاست مداران تاریک دل و مستکبر دنیا وجود دارد حاکی از این است که آنها از قدرت تأثیر گذاری حکومت اسلامی بر قلوب ملت ها مرعوب شده اند.

وی همچنین افزود: حرکات سیاسی و مانورهای تبلیغاتی و نظامی دشمنان، چیزی جز جنگ روانی نیست؛ البته باید اقدامات لازم را با تدبیر دنبال کنیم که خوشبختانه این کار شده و آمادگی و اقتدار کامل در همۀ زمینه ها وجود دارد.