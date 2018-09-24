به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی عصر دوشنبه در نشست توسعه پایدار شهری اظهار داشت: این جلسه بحث توسعه پایدار شهری را مورد بررسی قرار می دهد که باید به آن بپردازیم. ما باید شهری بسازیم که آینده بهتری را داشته باشد. در حال حاضر محیط زیست امانت بزرگی در دست ماست و آلودگی شهرها محیط زیست را تحریک می کنند.

وزیر ارتباطات افزود: آلودگی هوا و آب محیط زیست را تحریک می کند و با توسعه شهرها آلودگی نیز بیشتر می شود و امروزه آسیب ها و مشکلات بیشتر در حاشیه شهرها رخ می دهد.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه مصرف کمتر سوخت فسیلی مانع افزایش آلودگی هوا می شود، گفت: توازن در توسعه و عدالت اجتماعی با کمک فناوری اطلاعات رخ می دهد.

وی افزود: هدف ما باید کنترل منابع تجدید ناپذیر باشد زیرا مانع آلودگی می شود که راه حل این موضوع استفاده از فناوری است.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه تکنولوژی در خدمت مردم برای بهره وری بیشتر قرار گرفته است، تصریح کرد: انقلاب صنعتی چهارم در دنیا رخ داده است و باید اقتصاد دیجیتال را توسعه دهیم تا اهداف توسعه نیز محقق شود.

وی ادامه داد: با کمک خمیر مایه انسانی یعنی خلاقیت می توان فناوری و بهره وری را افزایش داد.

آذری جهرمی تصریح کرد: خلاقیت نزد جوانان است و اگر به نقش جوانان در توسعه پایدار شهری می پردازید باید بررسی کنید خلاقیت جوانان را چگونه باید در مدیریت شهری وارد کنیم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه افراد با تجربه باید به جوانان مشاوره بدهند، گفت: مشکل ما این است که جوانان قدیم نظام را دستاورد خود می دانند و اعتقاد دارند اگر آنها از صحنه کنار بروند، نظام هم رفته است.

وی تصریح کرد: این افراد فراموش کرده اند که مغز متفکر این انقلاب، امام خمینی(ره) بود.

آذری جهرمی با اشاره به این مطلب که این احساس که اگر شهردار جوان یا مسئولی شلوار جین می پوشد، دین ندارد اشتباه است، افزود: این مسائل ملاک مدیریت نیست و برخی بازنشسته ها به سختی از مسئولیت جدا می شوند که البته برای این منظور مجلس نیز قانون منع به کارگیری بازنشستگان را تصویب اما خود را مستثنا کرد.

وی اظهار داشت: ارائه راهکار برای حل مسائلی همچون زاینده رود و دریاچه ارومیه شجاعت می خواهد که این کار توسط جوانان قابل انجام است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: می گویند در این شرایط تحریم پول نیست اما این مسائل را اگر به جوانان بسپارند قابل حل است.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت طولانی باعث خاطرات طولانی و خاطرات طولانی سبب بروز کینه می شود، تصریح کرد: توصیه من به جوانان این است که خلاقیت داشته باشند و این مولفه را در توسعه پایدار شهری لحاظ کنند.

آذری جهرمی تصریح کرد: در سال ۱۳۸۹ هیئت مدیره مخابرات مصوب کردند که پارامترهایی را در قالب رفاهی به آنها پرداخت کنند اما این کار بعد از دو سال متوقف شد که باید حقوق بازنشسته ها از هر منبعی پرداخت شود.

وی افزود: من با تمام توان به عنوان نماینده شما جوانان در دولت تلاش می کنم تا نشان دهم که جوانان موثرند.