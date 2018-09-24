به گزارش خبرگزاری مهر، علی اعطا رئیس کمیته حقوقی و امور بین الملل در نشست خبری کمیسیون نظارت و حقوقی گفت: کمیته حقوقی در طی یکسال اخیر حدود ۳۰ جلسه در موضوعات مختلف حقوقی برگزار کرده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های یکساله کمیته حقوقی افزود: بررسی جایگاه حقوقی شورایاری‌ها یکی از موارد مطرح شده در کمیته حقوقی است که در این راستا طرح کارشناسی در رابطه با لزوم برگزاری انتخابات شورایاری‌ها از منظر حقوقی تهیه و تدوین شده است.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: بررسی ابعاد حقوقی مصوبه موسوم به برج-باغ یکی دیگر از موارد مطرح شده در کمیته حقوقی است. ابعاد شهرسازی و زیست محیطی این مصوبه در کمیسیون‌های معماری و شهرسازی و سلامت، محیط زیست و خدمات شهری بررسی شده بود و به دلیل چالش‌های موجود پیش رو در رابطه با لغو مصوبه برج-باغ، باید ابعاد حقوقی این مصوبه در کمیته مطرح می‌شد.

وی بیان کرد: بررسی اصلاح فرآیند نوعیت باغ در شورای شهر، پاسخ به اعتراضات هیات تطبیق به مصوبات شورا، قانون منع بازنشستگی و شمولیت آن، نحوه رسیدگی به تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ و وضعیت مرکز آموزش درجه‌داری ۰۶(جوادالائمه) در منطقه پاسدران که تحت مالکیت ارتش است، از مهم تریم موارد بررسی شده در کمیته حقوقی در یکسال اخیر است.

افشین حبیب‌زاده نیز در این نشست گفت: تاکنون حدود ۴۸ نشست هفتگی ملاقات مردمی در روزهای دوشنبه برگزار شده که منجر به ۸۷۵ مکاتبه با مدیران شهری در راستای مطالبات، مشکلات و درخواست‌های مردمی شده است. در نشست‌های هفتگی ملاقات مردمی نیاز به وقت قبلی نیست و با همه شهروندانی که مراجعه کرده باشند، ملاقات برگزار و درخواست آنها بررسی می‌شود.

رییس کمیته نظارت شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر به همراه فرماندار تهران و معاونین وی، نمایندگان مجلس در تمامی مناطق ۲۲ گانه تهران حاضر و ضمن بررسی مشکلات ان منطقه، اهالی آن محل نیز مسایل خود را با مسئولان در میان می‌گذاشتند که نشست اخرین منطقه حدود دو هفته پیش برگزار شد.

وی در بخش دیگری از گزارش خود از ۲۰۰ بازدید میدانی از پروژه‌های مختلف از سوی کمیته نظارت خبر داد و اظهار کرد و افزود: پس از گزارشات مردمی، کارشناسان کمیته گزارش‌ها را در دستور کار خود قرار دادند که پس از بررسی اسناد و قراردادها گزارش‌های آن را نیز تهیه کردند.

حبیب‌زاده ادامه داد: در راستای انجام ماموریت‌های محوله به کمیته نظارت بازدیدهایی نیز از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری صورت گرفت که می‌توان به طور نمونه به بازدید از ایستگاه‌های آتش نشانی، میادین میوه و تره‌بار در مناطق مختلف، ستاد مدیریت و پیشگیری از بحران، سازمان ورزش شهرداری تهران و مراکز درمانی شهر سالم اشاره کرد.

رییس کمیته نظارت در پاسخ به این پرسش که بیشترین شکایت مردم از شهرداری درباره چه مسایلی است، اظهار کرد: تنوع شکایات زیاد است. برخی به توافقات شورای معماری مناطق در دوره‌ قبل باز می‌گردد که در دوره جدید با توجه به اینکه این توافقات برخلاف طرح تفصیلی به اجرا در نیامده است.

عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: برخی دیگر از این شکایات مربوط به املاکی است که شهرداری از مردم خریداری کرده اما شهرداری هنوز نتوانسته به تعهدات خود عمل کند. البته اکثر این املاک ریز دانه و برای قشر ضعیف است که نه می‌توانند ملک خود را نوسازی کنند و نه بهسازی.

وی افزود: بخش دیگری از شکایات مردم نیز به گلایه‌های آنها از تردد به شهرداری است. دفاتر الکترونیک شهرداری راه‌اندازی شد تا تردد مردم به شهرداری مناطق کم شود اما اکنون نه تنها این مراجعات کمتر نشده بلکه بعضا بیشتر شده و افراد بعد از مراجعه به دفاتر الکترونیک برای پیگیری کار خود به شهرداری مناطق هم می‌روند. این امر موجب اصطکاک میان کارمندان شهرداری و مردم شده است که نیازمند توجه جدی و بازنگری در برخی امور است.

در ادامه ناهید خدا کرمی گفت: در یکسال گذشته عملکرد کمیسیون زیر ذره بین شما خبرنگاران بوده و اینطور نبوده است که کمیسیون نظارت اقدامی انجام نداده باشد.

وی ادامه داد: در کمیسیون حقوقی و نظارت تمام قوانین که تا امروز زیر زمینی بوده پیگیری شده و از بایگانی ها بیرون کشیده شده است عملکرد به صورت شفاف در اختیار همگان بوده است.

خداکرمی افزود: یادتان باشد تلاش شورای پنجم شفافیت به معنای کامل خود است و اینکه بتوانیم چتر آن را بر مدیریت شهری پهن بگسترانیم تا ذره ای از منافع مردم به هدر نرود.

وی اظهار داشت: گرچه در این راه به دردسر هایی دچار می می شویم ولی عقب نخواهیم نشست و با دیده بانی خبرنگاران در پی آن هستیم تا در پایان این دوره تا سال 1400 وقتی به عقب نگاه می کنیم سرمان را بالا می گیریم همراه با شما .