نعمت الله دستیاری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آتش سوزی روز گذشته جنگل ها و مراتع «مله کوه» پلدختر باتلاش عوامل و نیروهای منابع طبیعی، بسیج، سپاه، دوستداران محیط زیست، گروه کوهنوردان بسیج و مردم منطقه ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد روز دوشنبه(امروز) مهار شد.

وی افزود: آتش سوزی دیشب جنگل ها و مراتع «مله کوه» به علت وزش باد ساعت ۱۷عصر امروز(دوشنبه) دوباره آغاز شده است.

فرماندار پلدختر گفت: تمام نیروهای ما در منطقه هستند و در حال مهار آتش هستند.

بر اساس این گزارش، جنگل های «مله کوه» شب گذشته بیش از ۹ ساعت در آتش سوختند.