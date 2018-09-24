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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۵۵

فرماندار پلدختر به مهر خبر داد:

وزش باد آتشِ مهارشده جنگل‌های «مله کوه» را دوباره شعله‌ور کرد

وزش باد آتشِ مهارشده جنگل‌های «مله کوه» را دوباره شعله‌ور کرد

پلدختر- فرماندار پلدختر گفت: آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع «مله کوه» پلدختر منطقه «کول خانی» که بامداد امروز مهارشده بود، به دلیل وزش باد دوباره شروع‌شده است.

نعمت الله دستیاری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آتش سوزی روز گذشته جنگل ها و مراتع «مله کوه» پلدختر باتلاش عوامل و نیروهای منابع طبیعی، بسیج، سپاه، دوستداران محیط زیست، گروه کوهنوردان بسیج و مردم منطقه ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد روز دوشنبه(امروز) مهار شد.

وی افزود: آتش سوزی دیشب جنگل ها و مراتع «مله کوه» به علت وزش باد ساعت ۱۷عصر امروز(دوشنبه) دوباره آغاز شده است.

فرماندار پلدختر گفت: تمام نیروهای ما در منطقه هستند و در حال مهار آتش هستند.

بر اساس این گزارش، جنگل های «مله کوه» شب گذشته بیش از ۹ ساعت در آتش سوختند.

کد مطلب 4411576

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