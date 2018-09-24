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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۰۲

معاون رئیس جمهور:

رشد اقتصادی با هزینه دولت میسر نمی‌شود/ دولت غول چراغ جادو نیست

رشد اقتصادی با هزینه دولت میسر نمی‌شود/ دولت غول چراغ جادو نیست

اردبیل – معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ورود نخبگان برای تقویت اقتصاد دانش بنیان را ضروری خواند و گفت: رشد اقتصادی با هزینه دولت شکل نمی‌گیرد، بلکه با مشارکت سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری عصر دوشنبه در نشست با نخبگان و فرهیختگان استان اردبیل با بیان اینکه سرمایه های انسانی اصلی ترین سرمایه هر کشوری است، افزود: باید با ایجاد اکوسیستمی از این سرمایه ها و ظرفیت های پیدا و پنهان آن برای رشد و توسعه کشور استفاده کرد.

وی با بیان اینکه کارآفرینی با منابع زیرزمینی ایجاد نمی شود، ادامه داد: باید از فکر، اندیشه، خلاقیت و نوآوری ها برای کارآفرینی نهایت استفاده را برد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اینکه برای تقویت اقتصاد دانش بنیان باید همه نخبگان به مساله ورود کنند، تصریح کرد: زیرا دولت غول چراغ جادو نیست که با اشاره دولت این اقتصاد ایجاد شود.

نسل جدید کارآفرینی در کشور تربیت می شوند

وی با بیان اینکه دولت فقط در حوزه زیرساخت می تواند سرمایه گذاری کند، اظهار کرد: وظیفه دولت چنین ایجاب می کند که در حوزه تامین زیرساخت های مختلف سرمایه گذاری کرده و از ورود به حوزه شرکت های دانش بنیان خودداری کند.

ستاری با اشاره به اینکه نسل جدید کارآفرینی در کشور تربیت می شوند که نگاه استخدامی ندارند، یادآور شد: این نسل دنبال استفاده از رانت نیست و براساس دانش و ابتکار خودشان دنبال کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای خود و دیگران هستند.

سرمایه‌گذاران برای اجرای ایده‌های استارت آپ‌ها ورود کنند

وی بیان داشت: تا زمانی که مردم پای کار نیایند، اقتصاد دانش بنیان شکل نمی گیرد و دولت نمی تواند وارد این حوزه از اقتصاد شود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه استارت آپ ها با وام به جایی نمی رسند، ادامه داد: باید سرمایه گذاران برای اجرای ایده های استارت آپ ها ورود پیدا کنند

وی با بیان اینکه در برخی از شهرها، مراکز نوآوری توسط بخش خصوصی ایجاد می شود، متذکر شد: آماده کمک برای تجهیز مراکز نوآوری اردبیل هستیم اما باید خودتان برای ایجاد این مراکز وارد عمل شوید.

کد مطلب 4411611
محمد میرزایی ناطق

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    نظرات

    • جمشید IR ۲۰:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
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      پاسخ
      ..دولت غول چراغ جادو نیست؟!!!! کاش راجع به دولت قبل هم همفکران و مدافعان این دولت همین نظر را میدادند!

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