  1. استانها
  2. مازندران
۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۲۴

محور کرج- چالوس بازگشایی شد

محور کرج- چالوس بازگشایی شد

ساری- محور کرج- چالوس که به علت ریزش کوه مسدود شده بود بازگشایی شد.

احمد محمدزاده مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران در این رابطه به مهر گفت: این محور که برای اطمینان و ضریب ایمنی مسدود شده بود، بدون هیچ خسارتی به خودروهای عبوری باز شد.

وی دلیل انسداد این محور را ریزش سنگ اعلام کرد و گفت: این حادثه در محدوده «هزار چم» رخ داده است.

بنابراین گزارش پیش از این پلیس راه راهور ناجا اعلام کرده بود: برابر اطلاع واصله از پلیس راه استان مازندران در ساعت ۱۷:۰۰ روز جاری محور کرج – چالوس(محدوده پل صخره) به علت ریزش کوه تا اطلاع ثانوی مسدود است و عوامل پلیس راه، راهداری و امدادی در محل حادثه حضور دارند.

کد مطلب 4411612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها