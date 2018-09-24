محور کرج- چالوس بازگشایی شد

احمد محمدزاده مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران در این رابطه به مهر گفت: این محور که برای اطمینان و ضریب ایمنی مسدود شده بود، بدون هیچ خسارتی به خودروهای عبوری باز شد.

وی دلیل انسداد این محور را ریزش سنگ اعلام کرد و گفت: این حادثه در محدوده «هزار چم» رخ داده است.

بنابراین گزارش پیش از این پلیس راه راهور ناجا اعلام کرده بود: برابر اطلاع واصله از پلیس راه استان مازندران در ساعت ۱۷:۰۰ روز جاری محور کرج – چالوس(محدوده پل صخره) به علت ریزش کوه تا اطلاع ثانوی مسدود است و عوامل پلیس راه، راهداری و امدادی در محل حادثه حضور دارند.