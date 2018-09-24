سیدجمال سجادی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محصولات کم آبخواه، سودآورتر از صنایع دیگر هستند و ارزش آفرینی بیشتری دارند اظهار داشت: در این استان به ازای مصرف هر متر مکعب آب ۱۲ تا ۱۴ کیلوگرم محصول تولید می شود که ۱۰ برابر میزان تولید در فضای باز است.

وی با اشاره به مزایای کشت گلخانه ای و تولید محصولات کم آبخواه خارج از فصل و قیمت بالای این محصولات ادامه داد: با توجه به وضعیت آب و مقرون به صرفه بودن گشت گلخانه ای، کشاورزان استان نیز به سمت کشت گلخانه ای رفته و با حذف کود حیوانی و جایگزین کردن محلول در آب باعث حذف مشکلات بهداشتی گلخانه ها نیز شده اند.

سجادی پور با اشاره به تولید بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تنی تولیدات کشاورزی در استان یزد عنوان کرد: نیمی این تولیدات با مصرف تنها کمتر از ۵ درصد آب بخش کشاورزی استان صورت می گیرد و این میزان شامل کشت گلخانه ای و تولیدات دام و طیور می شود.

وی با بیان اینکه به کشت گلخانه ای به عنوان یک اولویت نگاه می کنیم افزود: روش های جدیدی نیز در این زمینه وجود دارد که از جمله حذف کود حیوانی و استفاده از کودهای محلول در آب است که مباحث بهداشتی را نیز در نظر گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین پیرامون مصرف بهینه آب و استفاده از روش های آبیاری اظهار داشت: شبکه های نوین آبیاری تا سال ۹۰ درسطح ۱۰ هزار هکتار اجرا شده بود اما با مجموع اقدامات انجام شده و استقبال کشاورزان در چهار سال اخیر این سطح با دو برابر افزایش به بیش از ۲۰ هزار هکتار رسیده است.