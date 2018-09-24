آمادگی برای عرضه مستقیم «گوجه فرنگی» در میادین میوه و تره بار

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین رحیمی گفت: به منظور کاهش قیمت گوجه فرنگی، آمادگی داریم به تقاضای تولیدکنندگان و تامین کنندگان این محصول به هر تعداد و به هر میزان ممکن با بیشترین تسهیلات و در کمترین زمان پاسخ بگوییم.
وی با اشاره به اینکه عرضه کنندگان گوجه فرنگی با تسهیلات ویژهای که در اختیار آنها قرار میگیرد، امکان عرضه این محصول را در ۲۴۱ میدان و بازار میوه و تره بار خواهند داشت، اظهار کرد: عرضه مستقیم گوجه فرنگی در میادین و بازارها در منطقی کردن نرخ این محصول موثر است.
رحیمی با بیان اینکه سازمان مدیریت میادین مسئول تولید محصولات کشاورزی نیست، بلکه تلاش میکند تا با ایجاد بسترهای مناسب و کوتاه کردن دست واسطهها و دلالان، فاصله تولید تا مصرف را کاهش دهد، تصریح کرد: توزیع گوجه فرنگی در غرفههای تک محصولی میادین و بازارهای میوه و تره بار، میتواند در کاهش قیمت این محصول موثر باشد.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار در پایان با تاکید بر اینکه غرفههایی را برای عرضه گوجه فرنگی در نظر گرفتهایم تا تولیدکنندگان در این غرفهها به صورت مستقیم، محصول خویش را عرضه کنند، خاطرنشان کرد: البته عوامل و دلایل افزایش نرخ گوجه فرنگی، خارج از کنترل و اراده سازمان مدیریت میادین است، اما این سازمان در جهت حل و فصل مسائل و مشکلات موجود، همواره آمادگی دارد تا با دستگاهها و سازمانهای مربوطه همکاری کند.
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