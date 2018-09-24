به گزارش خبرگزاری مهر، سیدقاسم هاشمی در جلسه استانی مجمع خیرین قرآنی استانی مازندران که در شهرستان سیمرغ برگزار شد با تقدیر از میزبانی این شهرستان، گفت: از اردیبهشتماه امسال مسئولیت جدید مجمع خیرین قرآنی را پذیرفتم و اولین کار ما هم بازدید از فعالیتهای شهرستانها بود و برخی فعالیتها مانند اخذ مجوز مجمع، بروشور و طراحی برگه کمک، تهیه کارت عضویت و پیگیری دغدغههای شهرستان به عنوان خروجی این بازدیدها بود.
وی با بیان اینکه وظیفه مجمع خیرین قرآنی، پرکردن خلاهایی است که در وظایف سازمان تبلیغات اسلامی وجود دارد ولی بودجه اجرای آن، وجود ندارد، افزود: مجمع خیرین قرآنی برخی شهرستانها باید تقویت شوند.
مدیرعامل مجمع خیرین قرآنی تبلیغات اسلامی استان مازندران، استفاده از افراد سیاسی برای عضویت در مجمع خیرین قرآنی را به دلیل عدم وجود فرصت کافی برای فعالیت آنان در مجمع را نامناسب ذکر و خاطر نشان کرد: چهار عنوان جدید فعالیتهای مجمع خیرین را برای اجراییشدن به شهرستانها ارایه میدهیم.
هاشمی با اشاره به اینکه اساسنامه مجمع خیرین قرآنی قابل تغییر است و مجامع خیرین قرآنی باید موانع فعالیتها را کاهش دهند، اظهار کرد: وجود رابط خواهر در همه مجامع شهرستانها برای استفاده از توانمندی زنان ضرورت دارد.
وی گفت: لزوم حضور چهرههای قرآنی در هیئت مدیره مجمع، پاسخگویی به مطالبات ۸ بند مجمع استانی در شهرستانها، استمرار برگزاری جلسات استانی مجمع قرآنی در شهرستانها و برگزاری نشستهای فصلی مجمع خیرین قرآنی برنامهریزی میشود.
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