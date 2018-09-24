روانآب به جاده اصلی بلده خسارت زد

علی اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارندگی شدید و روان آب شامگاه دوشنبه منجر به آوردن واریزه و گل و لای به سطح جاده اصلی بلده نور شده است و هماهنگی برای اعزام امکانات برای پیشگیری از مسدود شدن مسیر صورت گرفته است.

وی درباره بارندگی و روان آب در بخش کجور گفت: در شهر کجور روان آب سبب گرفتگی مسیر شد که با همت شهرداری و نیروهای امدادی این مسیر برای تردد بازگشایی شده است.

احمدی تصریح کرد: در روستاهای سما و منجیر و برخی روستاهای کجور شاهد گل و لای ناشی از روان آب بودیم که با همت شهرداری پول و نیروهای امدادی مشکل حل شده است.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به زمین لرزه ۴.۷ ریشتری بامداد شنبه در جویبار گفت: خوشبختانه تاکنون خسارتی ناشی از این حادثه اعلام و گزارش نشده است.