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۲ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۴۴

فرماندار رودبار:

جاری شدن سیل در روستای گنجه رودبار/خسارت ها برآورد نشده است

جاری شدن سیل در روستای گنجه رودبار/خسارت ها برآورد نشده است

رودبار- فرماندار رودبار با اشاره به جاری شدن سیل در برخی از روستاهای بخش مرکزی این شهرستان به ویژه روستای گنجه، گفت: هنوز خسارت های وارده به این منطقه برآورد نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری غروب دوشنبه طی گفتگویی با خبرنگاران با اشاره به گزارش وقوع سیل در برخی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان رودبار، اظهار کرد: پیش از ظهر امروز با توجه به بارش شدید باران شاهد جاری شدن سیل در این روستاها به ویژه روستای گنجه شهرستان رودبار بودیم.

وی با بیان اینکه به محض اطلاع از این موضوع گروه‌های امدادی برای خدمات رسانی به آسیب دیدگان به منطقه اعزام شدند، افزود: براثر این سیل به چند خانه مسکونی، ماشین، معابر، پل ارتباطی و باغات زیتون و انبار ذخیره زیتون در این روستا خسارت وارد شده است.

فرماندار رودبار در ادامه با اشاره به بازدید معاون عمرانی استانداری گیلان از مناطق سیل زده، گفت: دستوراتی نیز به دستگاه های متولی برای جبران خسارت وارده شد.

وی به قطع برق، آب و گاز حدود ۲۵۰ خانوار از ۴۰۰ خانوار ساکن روستای گنجه اشاره و خاطرنشان کرد: با تلاش های صورت گرفته برق این خانوارها وصل و گاز نیز تا ساعات پایانی شب وصل می شود.

میرغضنفری تصریح کرد: پیش بینی می شود که آب شرب نیز حداکثر تا ۲۴ ساعت آینده وصل شود.

وی با بیان اینکه صبح فردا نیز اکیپی از مدیریت بحران استان گیلان از مناطق آسیب دیده بازدید می کنند، افزود: خسارت های وارده نیز توسط این هیئت برآورد می شود.

کد مطلب 4411668

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