عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با مهر: اصلاح وضعیت حاکم بر جامعه از اهداف نهضت حسینی بود

منیره نوبخت عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فلسفه قیام امام حسین (ع) به صورت مفصل تحلیل شده است، گفت: در این راستا اجمالا می توان به گفته های امام حسین (ع) اشاره کرد. مهمترین مسئله ای که هدف حرکت بود، اصلاح وضعیت و فضای جامعه بود که برای مسلمانان پیش آمد.

وی با بیان اینکه اگر چه به صورت فردی از زمان بعثت حضرت محمد(ص) تا حیات امام حسین(ع) اصحاب و پیروانی داشتند و این ایمان به صورت فردی رو به افزایش بوده است، افزود: در زمان امام حسین(ع) حیات اجتماعی مسلمانان دچار انحرافات اساسی و جدی شد و منشأ این انحرافات هم دستگاه حاکمیت وقت بود که در مدیریت جامعه اسلامی خلل ایجاد کرد و به عنوان مهمترین مسئله و هدف اصلی به کرات بیان شد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: امام حسین (ع) در واقع عزم راسخ برای اصلاح این وضعیت را داشت تا اینکه جان خود و یارانشان را در راه تحقق این هدف از دست داد .

وی در ادامه به دیدگاه کارشناسان و تحلیل گران قیام امام حسین(ع) اشاره کرد و یاد آور شد: همه تحلیلگران واقعه عاشورا اعتقاد دارند که علیرغم آن پیروزی ظاهری گروه مقابل امام حسین (ع) اما حقیقتا روح و باطن این واقعه روشن شدن چهره حق و حقیقت در فضای اجتماعی مسلمانان، بر ملا شدن ریشه های فساد و سیر جامعه به سمت و سوی پاک شدن از انحراف در جامعه بود. این واقعه بر گرفته از اهداف بلند است و والایی ویژگیها را به صورت ملموس دریافت می کنیم.

منیره نوبخت در ادامه تصریح کرد: در فرازهایی که امام(ع) بیان می کند آمده است که حتی اگر به خدا، قیامت و ارزشهای الهی اعتقاد ندارید به ارزشهای دنیایی و آزادی اعتقاد داشته باشید تا آزادگی و جوانمردی در همه جامعه اسلامی وجود داشته باشد. در جامعه انحراف اساسی پیش آمده بود و مسئله اساسی تحقق بندگی کامل خدا و ویژگیهای انسانی چون عزت، ایثار و فداکاری بود.

وی در پایان واقعه قیام عاشورا را بی نظیر و منحصر به فرد خواند و افزود: این واقعه نقطه عطف تاریخ اسلام برای جامعه اسلامی به شمار می رود که در گریز از همه بدیها و رذایل به سوی فضایل اخلاقی در سطح جمعی پیش می رود.