تمام نمازخانه های مدارس استان یزد مفروش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارفی امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد از افتتاح ۴۴ پروژه در ماه مهر امسال یزد خبر داد و اظهار داشت: این پروژه‌ها در قالب ۳۳ پروژه آموزشی شامل ۲۳۵ کلاس درس، چهار سالن ورزشی و هفت مجموعه کمک آموزشی شامل مرکز مشاوره و کانون به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد اعتبار اجرای این پروژه‌ها را ۹۰ میلیارد تومان دانست و خاطرنشان کرد: امسال تعداد کلاسهایی که تحویل آموزش و پرورش شد نسبت به سال گذشته در حدود دو و نیم برابر شد.

عارفی ادامه داد: با پیگیری های صورت گرفته در یک سال و نیم اخیر، در حدود ۱۴۵ پروژه داشتیم که نیمه تمام بودند و در سطح استان یزد رها شده بودند و بعضی از آنها عمری نزدیک به هفت تا ۱۰ ساله داشتند را احصا کردیم و پروژه های با پیشرفت بالای ۵۰ درصد را در دستور کار قرار دادیم.

وی اعتبار عمرانی این اداره در سال ۹۴ را در حدود ۲۲ میلیارد تومان دانست و عنوان کرد: این میزان در سال ۹۵ با پیگیری های صورت گرفته به حدود ۴۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در سال ۹۶ هم به ۶۷ میلیارد تومان رسید و با افزایش ۲۰۰ درصدی روبرو شد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از افزایش هشت برابری تخصیص اعتبارات این اداره کل خبر داد و افزود: امسال بیش از ۱۰ هزار متر مربع فرش نمازخانه خریداری و در نمازخانه های استان توزیع شد و سعیمان این است که بتوانیم زمینه ای فراهم کنیم تا نمازخانه ای در مدارس استان از لحاظ فرش و سرویس بهداشتی مشکلی نداشته باشد.

عارفی با بیان اینکه امسال بیش از ۵۰ هزار رادیاتور از سازمان خریداری و با جمع آوری رادیاتورهای فرسوده، موارد خریداری شده در مدارس استان توزیع و جایگزین شد افزود: برای اولین بار در استان یزد در حدود پنج میلیارد تومان حواله قیر رایگان برای مدارس استان جذب شد.

وی تصریح کرد: خروجی این موضوع در حدود ۱۳۵ هزار متر مربع زیرسازی و آسفالت مدارس و همچنین ۱۱۰ هزار متر مربع ایزوگام سقف مدارس بوده که نقش مهمی در بهبود شرایط خدماتی مدارس استان داشته است.