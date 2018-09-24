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۲ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۳۵

مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد:

تمام نمازخانه های مدارس استان یزد مفروش می شود

تمام نمازخانه های مدارس استان یزد مفروش می شود

یزد ـ مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از تخصیص بودجه برای مفروش کردن تمام نمازخانه های مدارس استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارفی امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام  جمعه یزد از افتتاح ۴۴ پروژه در ماه مهر امسال یزد خبر داد و اظهار داشت: این پروژه‌ها در قالب ۳۳ پروژه آموزشی شامل ۲۳۵ کلاس درس، چهار سالن ورزشی و هفت مجموعه کمک آموزشی شامل مرکز مشاوره و کانون به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد اعتبار اجرای این پروژه‌ها را ۹۰ میلیارد تومان دانست و خاطرنشان کرد: امسال تعداد کلاسهایی که تحویل آموزش و پرورش شد نسبت به سال گذشته در حدود دو و نیم برابر شد.

عارفی ادامه داد: با پیگیری های صورت گرفته در یک سال و نیم اخیر، در حدود ۱۴۵ پروژه داشتیم که نیمه تمام بودند و در سطح استان یزد رها شده بودند و بعضی از آنها عمری نزدیک به هفت تا ۱۰ ساله داشتند را احصا کردیم و پروژه های با پیشرفت بالای ۵۰ درصد را در دستور کار قرار دادیم.

وی اعتبار عمرانی این اداره در سال ۹۴ را در حدود ۲۲ میلیارد تومان دانست و عنوان کرد: این میزان در سال ۹۵ با پیگیری های صورت گرفته به حدود ۴۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در سال ۹۶ هم به ۶۷ میلیارد تومان رسید و با افزایش ۲۰۰ درصدی روبرو شد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از افزایش هشت برابری تخصیص اعتبارات این اداره کل خبر داد و افزود: امسال بیش از ۱۰ هزار متر مربع فرش نمازخانه خریداری و در نمازخانه های استان توزیع شد و سعیمان این است که بتوانیم زمینه ای فراهم کنیم تا نمازخانه ای در مدارس استان از لحاظ فرش و سرویس بهداشتی مشکلی نداشته باشد.

عارفی با بیان اینکه امسال بیش از ۵۰ هزار رادیاتور از سازمان خریداری و با جمع آوری رادیاتورهای فرسوده، موارد خریداری شده در مدارس استان توزیع و جایگزین شد افزود: برای اولین بار در استان یزد در حدود پنج میلیارد تومان حواله قیر رایگان برای مدارس استان جذب شد.

وی تصریح کرد: خروجی این موضوع در حدود ۱۳۵ هزار متر مربع زیرسازی و آسفالت مدارس و همچنین ۱۱۰ هزار متر مربع ایزوگام سقف مدارس بوده که نقش مهمی در بهبود شرایط خدماتی مدارس استان داشته است.

کد مطلب 4411670

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