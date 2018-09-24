یک شهید و دهها زخمی در شمال غرب غزه در یورش صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که یک فلسطینی در یورش نظامیان صهیونیست به تظاهراتی در مرز شمال غربی غزه شهید و پنجاه نفر دیگر زخمی شده اند.

اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه گفت: یک فلسطینی که از ناحیه سر به شدت زخمی شده بود بر اثر شدت جراحات وارده شهید شد و شهادت وی در بیمارستان جبالیا اعلام شد.

وی از زخمی شدن ۵۰ فلسطینی در جریان تظاهرات مسالمت آمیز در مرزهای شمالی غزه که کاروان دریایی شکست محاصره غزه به راه افتاده بود خبر داد.

همچنین فیلمبردار شبکه آناتولی ترکیه از ناحیه پا زخمی شد و دوربینش آسیب دید.

بر اساس این گزارش؛ نظامیان رژیم صهیونیستی اقدام به تیراندازی گسترده و پرتاب بمب کردند .

همزمان منابع فلسطینی از سرنگونی یک پهپاد اسرائیلی که به سوی تظاهرات کنندگان گاز پرتاب می کرد به دست فلسطینی ها خبر دادند.