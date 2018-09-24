به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حسین کاظم پور اردبیلی در گفتوگو با رویترز در الجزیره، گفت: عربستان و روسیه نمیتوانند و در عین حال هم نمیخواهند تولید خود را در کوتاه مدت افزایش دهند.
وی افزود: روسیه و عربستان برای افزایش تولید تلاش چندانی نمیکنند البته دیر هم هست و این شرایط سبب افزایش قیمت نفت میشود. آنها سبب شدند که قیمتها افزایش یابد و در عین حال خواهان این هستند که از این سطح هم بالاتر نرود.
نماینده ایران در هیئت عامل اوپک ادامه داد: هیچ ظرفیت مازاد عرضهای وجود ندارد، آنها نمیتوانند ظرفیت مازادی را که مدعی هستند، عرضه کنند.
عربستان، بزرگترین تولید کننده نفت در سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک)، مدعی است میتواند یک و نیم میلیون بشکه در روز به تولید خود بیفزاید که برابر با ۱,۵ درصد از تقاضای جهانی برای نفت است. این در حالی است که خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان، روز یکشنبه (یکم مهرماه) اعلام کرد: چنین اقدامی هماکنون در بازار لازم نیست.
کاظم پور افزود: هر گونه افزایش تولید بیش از سقف تولید اوپک نیاز به مصوبه وزیران نفت و انرژی اوپک دارد و اختصاص سهم بازار اوپک به تولیدکنندگان غیر عضو اوپک نیز نیازمند مجوز کنفرانس خواهد بود.
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