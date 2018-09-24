اسلونی حمله تروریستی در اهواز را به شدت محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه اسلونی امروز دوشنبه ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان حمله تروریستی دور وز گذشته در اهواز، این حادثه را محکوم کرد.

وزارت خارجه اسلونی با انتشار پیامی توئیتری در این خصوص اعلام کرد: ما حمله تروریستی روز شنبه در اهواز واقع در ایران را به شدت محکوم می کنیم.

در ادامه این پیام آمده است: با خانواده های قربانیان همدردی می کنیم. ما برای مجروحان نیز آرزوی بهبودی سریع داریم.

شایان ذکر است که صبح دو روز گذشته به مناسبت هفته دفاع مقدس، روبروی لشکر ۹۲ زرهی در اهواز مراسم رژه نیروهای مسلح در حال برگزاری بود که چند نفر به سمت مردم و نیروهای مسلح حاضر در این مراسم شلیک کردند. این تیراندازی حوالی ساعت ۹ صبح آغاز شد و در آن افرادی با لباس نظامی از پشت جایگاه ویژه به سمت مردم تیراندازی کردند.