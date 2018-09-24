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۲ مهر ۱۳۹۷، ۲۲:۱۶

سربازان نمونه شهرستان گناوه تجلیل شدند

سربازان نمونه شهرستان گناوه تجلیل شدند

بوشهر - در آئینی با حضور مسئولان، سربازان نمونه شهرستان گناوه تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاک‌نژاد فرماندار شهرستان گناوه عصر دوشنبه در این مراسم ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: سربازان نقش مهم و تاثیر گذار در برقراری نظم و احساس امنیت در جامعه و بین مردم دارند.

وی خاطرنشان کرد: هرساله روز دوم مهر ماه در هفته دفاع مقدس روز سرباز نامگذاری شده که بحث نهادینه کردن جایگاه سرباز، ارج نهادن به خدمات و زحمات آنها، اصلاح نگرش جامعه، تقویت روحیه خدمات صادقانه و افزایش منزلت اجتماعی سربازان را دنبال می کند.

فرماندار گناوه افزود: هفته دفاع مقدس یادآور دستاورد و ارزش های انقلاب اسلامی است و همگان وظیفه داریم از آنها حراست و پاسداری نموده و به نسل جوان انتقال دهیم.

پاک نژاد با اشاره به حادثه تروریستی اهواز و محکومیت این حادثه بیان داشت: این حادثه، ارتباط و پایبندی بیشتر مردم به نظام و همراهی با دولت را به همراه خواهد داشت.

 فرماندهی انتظامی شهرستان گناوه در هفته دفاع مقدس، مراسم تجلیل از سربازان نمونه نیروهای مسلح شهرستان را میزبانی کرد.

کد مطلب 4411700

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