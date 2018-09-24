سربازان نمونه شهرستان گناوه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاک‌نژاد فرماندار شهرستان گناوه عصر دوشنبه در این مراسم ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: سربازان نقش مهم و تاثیر گذار در برقراری نظم و احساس امنیت در جامعه و بین مردم دارند.

وی خاطرنشان کرد: هرساله روز دوم مهر ماه در هفته دفاع مقدس روز سرباز نامگذاری شده که بحث نهادینه کردن جایگاه سرباز، ارج نهادن به خدمات و زحمات آنها، اصلاح نگرش جامعه، تقویت روحیه خدمات صادقانه و افزایش منزلت اجتماعی سربازان را دنبال می کند.

فرماندار گناوه افزود: هفته دفاع مقدس یادآور دستاورد و ارزش های انقلاب اسلامی است و همگان وظیفه داریم از آنها حراست و پاسداری نموده و به نسل جوان انتقال دهیم.

پاک نژاد با اشاره به حادثه تروریستی اهواز و محکومیت این حادثه بیان داشت: این حادثه، ارتباط و پایبندی بیشتر مردم به نظام و همراهی با دولت را به همراه خواهد داشت.

فرماندهی انتظامی شهرستان گناوه در هفته دفاع مقدس، مراسم تجلیل از سربازان نمونه نیروهای مسلح شهرستان را میزبانی کرد.