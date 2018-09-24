دستگیری ۸ سارق و معتاد در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جمال موسوی عصر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در راستای پاکسازی نقاط آلوده و همچنین برخورد با معتادان متجاهر طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح شهرستان اجرا شد.
وی افزود: هدف از اجرای این طرح، برخورد با مزاحمان خیابانی سارقان و معتادان پرخطر بوده است.
سرهنگ موسوی تصریح کرد: در این راستا ۴سارق دستگیر و به ۴ فقره سرقت اعتراف کردند.
وی با اشاره به اینکه از سارقان یک دستگاه دریل، یک دست سنگ فریز و یک دستگاه موتور جوش کشف شده است، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی ادامه داد: در این طرح نیز ۴ معتاد دستگیر و مقداری مواد مخدر از نوع هروئین و حشیش نیز کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ایلام در پایان با اشاره به بازگشایی مدارس از خانوادهها درخواست کرد مراقب فرزندان خود باشند و در انتخاب سرویس مدارس دقت بیشتری داشته باشند.
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