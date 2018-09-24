نبود برنامه ریزی مناسب برای اجرای طرح شهر خلاق خوراک

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه پنجاه و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت در تالار شورا برگزار شد و در این جلسه تصمیم نهایی برای پذیرش میزبانی همایش شبکه شهرهای خلاق یونسکو مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

نائب رئیس شورای شهر رشت در این جلسه با اشاره به موضوع اجرای طرح شهر خلاق خوراک شناسی، اظهار کرد: متاسفانه این طرح با ضعف برنامه‌ریزی روبه رو است.

رضا رسولی با بیان اینکه این لایحه در حال حاضر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود، افزود: این طرح با چالش های مواجه بوده یکی از مهم‌ترین آنها نبود برنامه ریزی مناسب است. شورای شهر باید در این‌باره عملکرد بهتری داشته باشد.

وی همچنین به انتخاب شهردار رشت نیز اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می شود که همه اعضا گزینه های مدنظر خود را تا روز شنبه به هیئت رئیس شورای اعلام کرده تا در جلسه روز دوشنبه هفته آتی شورا شهر رشت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

عملکرد ضعیف مدیران طرح شهر خلاق خوراک

در ادامه این جلسه یکی از اعضای شورای شهررشت با بیان اینکه متاسفانه به علت سوء مدیریت در طرح شهر خوراک خلاق، اظهارکرد: در این مدت به جزء سفرهای خارجی هیچ عملکردی در این زمینه گزارش نشده است.

بهراد ذاکری با اشاره به اینکه در طول سه سال گذشته شاهد مدیریت ضعیفی بودیم، افزود: باید دید نقش مدیران در جهت محقق نشدن اهداف شهر خلاق خوراک در رشت چقدر بوده است.

وی با تأکید بر لزوم تغییر روش مدیریتی در این زمینه، خاطرنشان کرد: مدیران مرتبط با پروژه شهر خلاق در جهت محقق نشدن اهداف این طرح در این مدت باید پاسخگو باشند.

عضو شورای شهر رشت ضمن گلایه از نوع فضای کار در شهرداری این شهر، تصریح کرد: متاسفانه خطاهای صورت گرفته در شهرداری رشت به راحتی و بدون هیچ بازخواستی نادیده گرفته می شود.

عدم گزارش مدیران در زمینه میزان درآمدزایی از برند شهر خلاق خوراک

یکی دیگر از اعضای شورای شهر رشت در ادامه این جلسه با اشاره به لایحه میزبانی رشت در همایش شهرهای خلاق خوراک جهان، اظهارکرد: متاسفانه هیچ گزارشی از سوی خانم قدیمی درباره درآمدزایی از برند شهر خلاق خوراک به شورای شهر رشت داده نشده است.

فرهام زاهد ادامه داد: به رغم درخواست های مکرر از وی برای حضور در کمیسیون بودجه شورای شهر رشت این مهم تحقق نیافته است و تاکنون توضیحاتی درباره در اهداف شهرخلاق خوراک ارائه نشده است.

وی با اشاره به تصمیم‌گیری برای میزبانی شهر خلاق خوراک شناسی در یونسکو اشاره کرد و افزود: در این مدت این سوال از سوی شهروندان رشتی مطرح شده که شهرداریی که توان پرداخت حقوق پرسنل خود را ندارد چگونه متحمل هزینه هشت میلیارد تومانی برای برگزاری این همایش می شود.

تعیین شهردار مهم ترین اولویت شورا شهر رشت

در ادامه اسماعیل حاجی‌پور عضو دیگر شورای شهر رشت با بیان اینکه در حال حاضر مهم‌ترین اولویت شورا انتخاب شهردار برای رشت است، خاطرنشان کرد: گزینه‌های شهرداری رشت ۹ نفر هستند که از سوی اعضا معرفی شده اند و باید هر چه سریعتر تصمیم گیری شود.

وی با انتقاد از تاخیر در انتخاب شهردار رشت، گفت: شهر رها شده و بلاتکلیف است در اسرع وقت باید شهردار انتخاب شود.