فاجعه تروریستی اهواز شاهد دیگری بر خوی تجاوز و ایادی استکبار بود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام بدین شرح است:

بسم رب الشهداء و الصدیقین

اقدام تروریستی ددمنشانه شنبه خونین اهواز که در سالروز حمله وحشیانه رژیم بعث عراق به ایران اسلامی رخ داد و مراسم رژه نیروهای مسلح کشورمان را به خون گلگون کرد، شاهد دیگری بود بر خوی تجاوز و ددمنشی مزدوران و ایادی استکبار جهانی و حامیان منطقه ای آنان.

این عملیات کور و بزدلانه تروریستی را که شماری از هموطنان ما را به معراج شهادت و لقاء الله برد و ملت بزرگ و صبور ما را در غمی جانکاه فرو برد، به محضر امام زمان(عج)، مقام معظم رهبری، مسئولان خدوم و قاطبه ملت ایران به ویژه اهالی مقاوم خوزستان عزیز تبریک و تسلیت می گوییم.

رجاء واثق داریم این عملیات خبیثانه تروریستی بر انسجام ملت بزرگ ایران و همصدایی مردم و مسئولان در برابر تفرقه افکنی های مزدوران و تهدیدهای پوشالی دشمنان خواهد افزود.

به نمایندگی از مردم استان خراسان شمالی ضمن محکوم کردن و ابراز انزجار شدید از این اقدام رذیلانه، از خداوند متعال می خواهیم شهدای این فاجعه تروریستی را با شهدای کاروان حضرت سیدالشهدا(ع) محشور بگرداند و مجروحان را شفای عاجل عطا فرماید و جنایتکاران و آمران این فاجعه خونبار نیز هر چه سریع تر به دست انتقام الهی گرفتار شوند و جزای این عمل پلیدشان را ببینند.