بیش از ۸ هزار نفر موفق به اهدای خون شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان روشن روان اظهار کرد: در ۶ ماهه امسال، ۱۲ هزار و ۸۲۵ نفر داوطلب اهدای خون به مراکز ثابت و سیار خونگیری مراجعه داشته اند که از این تعداد هشت هزار و ۸۲۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.

روشن روان با بیان اینکه در این مدت ۴۸۴ خانم خون اهدا کردند، تصریح کرد: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۷.۷۶ درصد رشد دارد.

وی افزود: طبق آمار مقایسه ای در مدت مشابه سال گذشته ۴.۶۱ درصد رشد در میزان مراجعه کننده، ۱۱.۴ درصد رشد در میزان اهدای خون و ۱۵.۴۴ درصد رشد در میزان اهدای مستمر بوده است.

مدیرکل انتقال خون خراسان شمالی بیان کرد: در حال حاضر شاخص اهدای خون در این استان ۶۸.۷۷ درصد و شاخص اهدای خون بانوان ۵.۴۹ درصد و شاخص اهدای مستمر ۷۱.۸۵ درصد است.