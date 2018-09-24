معاون دادستان کل آمریکا همچنان در مقام خود می ماند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، در پی انتشار اخباری جدید مبنی بر دسیسه چینی «راد روزنشتاین» معاون دادستان کل آمریکا برای برکناری «دونالد ترامپ» از مقام ریاست جمهوری آمریکا، وی روز دوشنبه به کاخ سفید احضار شد.

این دیدار روزنشتاین با مقامات کاخ سفید احتمال استعفای قریب الوقوع او را با قوت بیشتری مطرح کرد. اما «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد که روزنشتاین و ترامپ «پیرامون اخبار روزهای اخیر بطور مبسوط با یکدیگر گفتگو کردند».

سندرز در ادامه افزود که روزنشتاین و ترامپ روز پنج شنبه پس از بازگشت رئیس جمهور از نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، بار دیگر با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

گفتنی است که ساعاتی پیش برخی رسانه های جمعی اعلام کردند که راد روزنشتاین به طور شفاهی استعفای خود را به «جان کلی» رئیس کارکنان کاخ سفید اعلام کرده است.

به گزارش مهر، هفته گذشته برخی رسانه ها از پیشنهاد روزنشتاین برای ضبط مکالمات ترامپ و استفاده از آن برای عزل رئیس جمهور جنجالی آمریکا خبر دادند.