موضوع هسته ای ایران فقط از راه دیپلماسی حل می شود / با اقدامات شتابزده بر ضد ایران مخالفیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فیلیپ دوست بلازی در یک گفتگوی رادیویی تصریح کرد :" فرانسه معتقد است که تنها راه برای حل بحران درباره برنامه هسته ای ایران، دیپلماسی است."



وی متوسل شدن به هرگونه راهی را که سازمان ملل متحد با آن موافق نیست، رد کرد.



دوست بلازی گفت : هیچ چاره ای جز دستیابی به راه حل دیپلماتیک (برای موضوع هسته ای ایران) نیست و اعتقادی به اقدامات شتابزده در این زمینه ندارم.



وزیر امور خارجه فرانسه درباره احتمال مشارکت کشورش در هرگونه اقدام خصمانه احتمالی آمریکا بر ضد ایران گفت : فرانسه به عنوان عضو شورای امنیت، نمی تواند به سمت راه حلهایی کشیده شود که شورای امنیت درباره آن نمی اندیشد.



دوست بلازی تاکید کرد :" تحریمهایی که شورای امنیت بر تهران با هدف کنار گذاشتن غنی سازی اورانیوم تحمیل کرد؛ بخشی ازسیستم چند منظوره سازمان ملل متحد را تشکیل می دهد و باید در چارچوب مسالمت آمیز فکر کرد.



