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۱۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۵:۵۸

"نفس دوباره" ملویل دوبله شد

"نفس دوباره" ملویل دوبله شد

فیلم سینمایی "نفس دوباره" به کارگردانی ژان ـ پی‌یر ملویل به مدیریت شروین قطعه‌ای برای پخش از تلویزیون دوبله شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ملویل سال 1966 فیلم سینمایی "نفس دوباره" را به مدت 144 بر مبنای فیلمنامه ای از خودش ساخت. در این فیلم بازیگرانی چون لینو ونتورا، پل موریسه، ریموند پلگرین، کریستین فابرگا و مارسل بوزوفی به ایفای نقش پرداختند.

این فیلم فرانسوی درباره گوستاو ماندا معروف به "گو"، تبهکار خطرناک، است که از زندان فرار می کند. او به پاریس می رود و به مانوش و دیگر دوستان خود ملحق می شود. به زودی کشتار اعضا باند تبهکاران دامن آنها را می گیرد. "گو" پیش از آنکه به همراه مانوش کشور را ترک کند، باید آخرین ماموریت خود را هم انجام دهد تا پول کافی داشته باشد، اما بازرس بلوت به دنبال اوست.

آثار ژان ـ پی یر ملویل تاثیر زیادی بر جنبش موج نو سینمای فرانسه در دهه 1960 داشت. فضای تراژیک و مینی مالیستی فیلم های نوآر ملویل او را خیلی زود به چهره ای شاخص در دنیای سینما تبدیل کرد. ملویل در دوران کاری خود که بیش از 20 سال طول کشید، در فیلم های "سامورایی" و "دایره سرخ" با بازیگران شاخص سینمای فرانسه مانند آلن دلون، ژان - پل بلموندو و لینو ونتورا همکاری کرد. ملویل در دوم اوت سال 1973 در 56 سالگی درگذشت. ردپادی او امروز در آثار فیلمسازانی مانند کوئنتین تارانتینو، جان وو و رینگو لم دیده می شود.

کد مطلب 441183

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