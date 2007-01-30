پاس را به جایگاه اصلی اش می رسانیم/ کار گروهی تیم را به گل برتری تبدیل کردم

هافبک تیم فوتبال پاس که زننده گل پیروزی بخش تیمش مقابل مس کرمان بود، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: در تعطیلات نیم فصل تمرینات تاکتیکی و بدنسازی خوبی را انجام داده ایم که متعاقب آن توانستیم در دو بازی اخیر درخانه حریفان پیروز شویم . مطمئنا با ادامه این روند ضمن جبران نتایج نیم فصل اول در انتهای لیگ به جایگاه شایسته ای دست پیدا خواهیم کرد.

وی ادامه داد: دربازی با مس دو تیم در میانه میدان جنگی تمام عیار را به نمایش گذاشتند و درضد حملات درصدد رسیدن به گل بودند. البته ما دراین دیدار فرصتهای گلزنی خوبی را از دست دادیم ولی در یکی از صحنه ها من کار گروهی تیم را تبدیل به گل برتری کردم.

پاشایی همچنین تاکید کرد : بعید می دانم بتوانیم قهرمان شویم چون جبران فاصله امتیازی ما با تیم های صدرنشین بسیارزیاد است. ما نیم فصل وحشتناکی را پشت سر گذاشتیم اما تلاش خواهیم کرد تا درپایان لیگ حداقل جزو سه تیم برترمسابقات باشیم.

هافبک تیم فوتبال پاس درپایان اظهار داشت: درتیم آقای شاهرخی هربازیکنی که بهترتمرین کند در ترکیب اصلی قرار می گیرد و من هم تلاش خواهم کرد با حضور موفق در تمرینات بار دیگر به بازیکنان اصلی تیم پاس تبدیل شوم.