فرهاد میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه جامعه سالمندی نیاز به توجه دارد، گفت: ۱۰ تا ۱۵ درصد جامعه افرادی هستند که از کم‌توانی جسمی رنج می‌برند.

وی بابیان اینکه ناوگان حمل‌ونقل شهری در زنجان برای سالمندان و معلولان مناسب‌سازی نشده است، گفت: متأسفانه شهرداری در این زمینه کاری نکرده و کوتاهی کرده است.

میرزایی تأکید کرد: طبق آمار در حال حاضر بیش از ۱۰۴ هزار فرد سالمند در زنجان وجود دارد و طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، به افراد بالای ۶۰سال سالمند اطلاق می‌شود.

وی ابراز کرد: یکی از برنامه‌های مهم و پیش روی بهزیستی، ایجاد محیط‌های دوستدار سالمند و توانمندسازی سالمندان است.

معاون توان‌بخشی سازمان بهزیستی استان زنجان گفت: جمعیت کشور رو به سالمندی است و باید فعالیت‌های اجتماعی سالمندان در جامعه تقویت شود و با اجرای طرح توانمندسازی سالمندان آرامش و روان این افراد هم تقویت می‌شودو سازمان بهزیستی استان زنجان به توانمند کردن سالمندان تأکید زیادی دارد.

میرزایی از فعالیت ۱۳ مرکز آموزشی بهزیستی در استان زنجان خبر داد و گفت: در این مراکز آموزش‌های لازم برای فعالیت این معلولان داده می‌شود که بیش از ۵۶۴نفر معلول ذهنی و جسمی ـ حرکتی از خدمات این مراکز استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: توان‌بخشی یک حوزه تخصصی است که به پشتیبانی اقلیت‌های جامعه که معلولان شنوایی، بینایی، کم‌توان ذهنی و روانی و کم‌توان جسمی ـ حرکتی در زمینه‌های بهداشتی، مراقبتی، توان‌بخشی و اشتغال این افراد فعالیت می‌کند.