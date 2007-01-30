آمریکا درباره برگزاری کنفرانس بازسازی افغانستان ابراز خوش بینی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، طرح برگزاری نشست کشورهای کمک کننده به بازسازی افغانستان ، به میزبانی آلمان به عنوان رئیس فعلی گروه هشت ، سال گذشته در کنفرانس لندن ریخته شد .



در کنفرانس لندن جامعه بین المللی یک طرح پنج ساله یا پیمانی را برای هماهنگی کمکهای مالی و نظامی برای افغانستان را آغاز کردند . طی 12 ماه گذشته ، بسیاری از مناطق افغانستان شاهد افزایش خشونتها بوده و نفوذ دولت طرفدارغرب حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور به چند استان این کشور گسترش یافت .



کنفرانس برلین پس از این بر گزار می شود که واشنگتن سال گذشته اعلام کرد که در نظر دارد 10.6 میلیارد دلار را طی دو سال به افغانستان اختصاص دهد و بیش از 3 هزار نظامی خود را دراین کشور برای چهار ماه دیگر حفظ کند . به دنبال این کمک قابل چشمگیر واشنگتن ، اتحادیه اروپا روزگذشته تایید کرد که 600 میلیون یورو (777 میلیون دلار) را طی چهار سال آینده به افغانستان کمک خواهد کرد که در راستای تلاشهای ویژه برای تقویت نظام قضایی این کشور برای مبارزه با شورش است .



مقامات آمریکایی پیش از برگزاری کنفرانس بازسازی افغانستان در برلین ابراز خوشبینی کردند که سال 2007 نقطه عطفی برای افغانستان خواهدبود که بیش از پنج سال از زمان اشغال ان توسط آمریکا می گذرد . ریچارد بوچرمعاون وزیر امور خارجه آمریکا درامور جنوب وآسیای میانه در جمع خبرنگاران در برلین ضمن خوشبینی از وضعیت افغانستان در سال جاری گفت : پلیس و ارتش افغانستان نسبت به سال پیش از وضعیت بهتری برخوردارهستند ، اما مشکلات دشوار در هماهنگی تلاشهای نظامی و غیرنظامی باقی مانده است .



ژنرال کارل ایکنبری فرمانده نظامیان آمریکایی در افغانستان نیز تایید کرد با بهبود وضعیت جوی در افغاستان شاهد افزیش خشونتها خواهیم بود . وی همچنین اعلام کرد که حضور نیروهای ناتو درجنوب این کشور نسبت به سال قبل قویتر شده و افزایش توان نیروهای ملی افغاستان در مقایسه با یک سال گذشته قابل توجه است .



رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه افغانستان که در کنفرانس برلین شرکت خواهدکرد روز گذشته ، این مطلب را که تهاجم نظامی برای مقابله با شورش دراین کشور به تلاشهای بازسازی لطمه وارد می کند ، تکذیب کرد . وی افزود : ما باید وضعیت رابا ثبات کنیم پیش از آنکه گروههای تروریستی بتوانند تجدید سازمان کنند .

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