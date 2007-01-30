یک پرتغالی دیگر به کادر فنی فولاد اضافه شد/ مخالفت ایناسیو با برگزاری مسابقات فولاد در ورزشگاه تختی

به گزارش خبرنگارمهر، ایناسیو پس ازمعرفی"سن پایو" به عنوان دستیار، مربی دیگری به نام "فرینیا" را تحت عنوان مربی بدنساز به مسئولان باشگاه فولاد معرفی کرد.

فرینیا روزگذشته وارد اهواز شد و پس از عقد قرارداد رسمی با باشگاه فولاد خوزستان از امروز فعالیتش را به عنوان مربی بدنساز آغازکرد.

از سوی دیگر ایناسیو ازمسئولان باشگاه فولاد خواسته است تا ورزشگاه دیگری را برای برگزاری مسابقات این تیم دررقابتهای لیگ برتر انتخاب کنند.

این سرمربی پرتغالی که از وضعیت نامناسب زمین چمن این ورزشگاه رضایت ندارد اعلام کرده که بازیکنان فولاد نمی توانند در این زمین برنامه های تاکتیکی مورد نظر وی را اجرا کنند از همین رو از مسئولان فولاد خواسته تا درصدد فراهم کردن محل جدیدی برای برگزاری مسابقات فولاد باشند.

البته مسابقه این هفته فولاد- سایپا قراراست در ورزشگاه تختی برگزارشود اما دیدار بعدی که فولاد در اهواز میزبان حریفان خواهد بود، باید ورزشگاه دیگری میزبان مسابقات این تیم باشد.

همچنین این مربی پرتغالی تمرین عصر امروزتیم فولاد را تعطیل نکرد که این مساله با اعتراض تماشاگران و ناراحتی تعدادی از بازیکنان تیم همراه بود.