"بازگشت" بهترین فیلم "گویا" شد

به گزارش خبرنگار مهر، "بازگشت" جوایز بهترین فیلم، بهترین کارگردان (آلمودوار)، بازیگر زن (پنه لوپه کروز)، موسیقی (آلبرتو ایگلسیاس) و بازیگر زن نقش مکمل (کارمن مورا) را از آن خود کرد. شاید جوایز این دوره بتواند به نوعی باعث آشتی معروفترین فیلمساز اسپانیا و آکادمی فیلم این کشور شود.



سال 2005 پس از آنکه "آموزش بد" آلمودوار نتوانست هیچیک از جوایز گویا آن سال را با خود به خانه ببرد، او از عضویت در آکادمی کناره گیری کرد.آلمودوار حتی در مراسم امسال هم حضور نداشت. اما پنه لوپه کروز و آگوستین آلمودوار، تهیه کننده و برادر آلمودوار در مراسم شرکت داشتند و به جای او جوایز بهترین فیلم و کارگردان را گرفتند.



اما برنده بزرگ جوایز گویا امسال "هزارتوی پن" گیلرمو دل تورو بود که برنده هفت جایزه از جمله بهترین فیلمنامه غیراقتباسی (دل تورو)، فیلمبرداری ( گیلرمو ناوارو) و چهره پردازی (دیوید مارتی و مونتسه ریب) شد.



"آبی تیره تقریبا سیاه" ساخته دانیل سانچز هم با دریافت سه جایزه گویا از جمله بهترین فیلم اول، یکی دیگر از فیلم های موفق این جوایز بود. در بخش بهترین بازیگر، خوان دیه گو برای بازی در نقش یک بازیگر روان رنجور و خودبین در فیلم "حق وتو من" ساخته ویکتور گارسیا لئون، برنده جایزه شد.



دیگر برنده های بخش های مهم جوایز گویا عبارتند از:



بهترین فیلمنامه اقتباسی: لوئیز آرکارازو ـ "سالوادور"، بهترین فیلم اروپایی: "ملکه" ـ استفن فریرز، بهترین فیلم اسپانیایی زبان خارجی: "داستان" ـ الخاندرو دوریا (آرژانتین)، بهترین بازیگر مرد نقش مکمل: آنتونیو دلا توره ـ "آبی تیره تقریبا سیاه"، بهترین بازیگر مرد تازه کار: کوئیم گوتیرز - "آبی تیره تقریبا سیاه"، بهترین بازیگر زن تازه کار: ایوانا باکرو ـ "هزارتوی پن"، بهترین انیمیشن: The Hairy Tooth Fairy ـ خوان پابلو بوسکارنی، بهترین طراحی هنری: بنجامین فرناندز ـ "آلاتریست"، بهترین جلوه های ویژه: "هزارتوی پن" و بهترین تدوین: برنات ویلاپلانا ـ "هزارتوی پن".

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