به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي فرهنگستان هنر محمد باقر ذاكري - عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با بيان مطلب بالا در آستانه همايش بين المللي كمال الدين بهزاد گفت: برگزاري اين نوع همايش ها بسيارخوب است ولي بهره برداري از آن بستگي به محتواي برنامه دارد كه در همه جا يكسان نيست اگر برگزار كنندگان با برنامه بهتر و فضاي بيشتري اين برنامه ها را برگزار كنند مسلما تاثير بيشتري خواهد داشت.

وي خاطرنشان ساخت: در بعضي ازهمايش ها چهار سخنراني برگزار مي شود كه ربطي به موضوع همايش ندارد لذا نفعي نخواهد داشت در اين همايش ها بايد اهل هنر ، هنرساز و هنرمند دعوت شده تا به صورت تخصصي بحث هايي را گذاشته و ميزگردهاي تخصصي برگزار كنند تا در پايان همايش نتيجه اي به دست آيد همچنين كميته اي براي پيگيري مصوبات اين همايش تشكيل شود كه مصوبات را پيگيري كرده و به جاي روشني برساند.

ذاكري در پايان يادآور شد: گاهي به اين همايش ها وقت كمي اختصاص داده مي شود مثلا يك و نيم روز كه كافي نيست به مسئله اي مي پردازند در نتيجه نوع برنامه ريزي نيز موثر نخواهد بود.