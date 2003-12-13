به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي فرهنگستان هنر محمد باقر ذاكري - عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با بيان مطلب بالا در آستانه همايش بين المللي كمال الدين بهزاد گفت: برگزاري اين نوع همايش ها بسيارخوب است ولي بهره برداري از آن بستگي به محتواي برنامه دارد كه در همه جا يكسان نيست اگر برگزار كنندگان با برنامه بهتر و فضاي بيشتري اين برنامه ها را برگزار كنند مسلما تاثير بيشتري خواهد داشت.
وي خاطرنشان ساخت: در بعضي ازهمايش ها چهار سخنراني برگزار مي شود كه ربطي به موضوع همايش ندارد لذا نفعي نخواهد داشت در اين همايش ها بايد اهل هنر ، هنرساز و هنرمند دعوت شده تا به صورت تخصصي بحث هايي را گذاشته و ميزگردهاي تخصصي برگزار كنند تا در پايان همايش نتيجه اي به دست آيد همچنين كميته اي براي پيگيري مصوبات اين همايش تشكيل شود كه مصوبات را پيگيري كرده و به جاي روشني برساند.
ذاكري در پايان يادآور شد: گاهي به اين همايش ها وقت كمي اختصاص داده مي شود مثلا يك و نيم روز كه كافي نيست به مسئله اي مي پردازند در نتيجه نوع برنامه ريزي نيز موثر نخواهد بود.
در آستانه برگزاري همايش بين المللي كمال الدين بهزاد
محمد باقر ذاكري : كميته اي براي پيگيري مصوبات همايش تشكيل شود
اگر برگزار كنندگان اين همايش ها با برنامه بهتر و غناي بيشتري اين برنامه ها را برگزار كنند مسلما موثرتر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي فرهنگستان هنر محمد باقر ذاكري - عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با بيان مطلب بالا در آستانه همايش بين المللي كمال الدين بهزاد گفت: برگزاري اين نوع همايش ها بسيارخوب است ولي بهره برداري از آن بستگي به محتواي برنامه دارد كه در همه جا يكسان نيست اگر برگزار كنندگان با برنامه بهتر و فضاي بيشتري اين برنامه ها را برگزار كنند مسلما تاثير بيشتري خواهد داشت.
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