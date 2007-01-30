به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب ایل بیگی به روابط عمومی جشنواره فیلم فجر گفت: "جدول نمایش فیلم‌ها آماده است، اما به علت تعطیلی سینماها در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با هماهنگی به عمل آمده با سینماها از صبح جمعه در سینماهای نمایش دهنده فیلم‌های جشنواره توزیع می‌شود."



وی خاطرنشان کرد: "ضمنا جدول برنامه‌های جشنواره در مراسم آغازین جشنواره که به پاسداشت حماسه عاشورا اختصاص دارد نیز توزیع می‌شود. نمایش فیلم‌ها در سینماهای جشنواره از بعد از ظهر روز جمعه 13 بهمن آغاز می‌شود. سینما فلسطین که به اهالی رسانه‌های جمعی اختصاص دارد نیز از ساعت 15:30 روز جمعه فیلم‌های جشنواره را نمایش می‌دهد."



همچنین مراسم افتتاحیه و اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر با مدیریت منوچهر محمدی برگزار می‌شود. در مراسم افتتاحیه سه قطعه نمایشی با موضوع حماسه عاشورا به کارگردانی محمد رحمانیان اجرا خواهد شد و کلیپ "گفتگو با گنبد خضراء" هم به کارگردانی رضا میرکریمی ویژه سال پیامبر اعظم (ص) به نمایش درمی‌آید.



مراسم آغاز جشنواره فیلم فجر امسال ساعت 18:30 پنجشنبه 12 بهمن با حضور هنرمندان در تالار وحدت آغاز می‌شود.

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