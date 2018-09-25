آخرین وضعیت نیروهای حق التدریسی ماقبل ۱۳۹۰ دانشگاه فنی و حرفه ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، حسین سلمانی در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با مشمولین بند (ذال) ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه(فرآیند جذب و استخدام نیروهای حق التدریسی ماقبل ۱۳۹۰ ) گفت: پس از ابلاغ قانون مذکور به دانشگاه با توجه به ماده ۱ قانون احکام دائمی کشور، موضوع در هیأت امنای دانشگاه مطرح و مقرر شد، دستورالعمل مربوطه تهیه و توسط کمیته منتخب هیات امنا به تایید و تصویب برسد.

وی ادامه داد: پس از انجام این امر، مراتب به وزارت علوم اعلام و جهت اخذ ردیف های استخدامی با سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی وزارت متبوع مکاتبه شد.

سخنگوی دانشگاه فنی و حرفه‌ای افزود: همزمان دستورالعمل به مراکز تابعه جهت مشخص شدن واجدین شرایط ارسال شد که تاکنون پرونده ۳۷۰ نفر بررسی شده که پس از استعلام نظر گزینش و ثبت در سامانه «کارمندیران» جهت اخذ کد استخدامی و انجام مراحل تبدیل وضعیت معرفی خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد: تقاضای سایر متقاضیان که مشمول آیین نامه و شرایط جذب نبوده اند نیز با همکاری هیأت امنای دانشگاه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور اداری و استخدامی در دست بررسی است.

سلمانی گفت: مدیران ستادی بالاخص ریاست دانشگاه با تمام توان پیگیر تعیین تکلیف تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی هستند. با عنایت به اینکه تاکنون برای نیروهای قراردادی دانشگاه فنی و حرفه ای کد شناسه از سازمان اداری و استخدامی اخذ نشده، نسبت به ورود اطلاعات همکاران در سامانه کارمندیران اقدام پذیرفت.

وی افزود: در حال حاضر برای ۶۰۰ نفر از کارکنان قراردادی کد شناسه اخذ شده و مابقی طی فرآیند انجام کار می باشد که پس از اتمام، امیدواریم با مساعدت مسوولین وزارت علوم و سازمان اداری و استخدامی کشور، برای این همکاران که بعضاً دارای سوابق خدمتی بالای ۱۰ سال می باشند، مجوز تبدیل وضعیت اخذ شد.