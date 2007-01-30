آمریکا پیونگ یانگ را به اختلاس در فعالیت بانکی متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، دانیل گلاسر معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و جرائم مالی با "او کوانگ چول" رئیس بانک تجارت خارجی کره شمالی در پکن برای گفتگو درباره تحریم های مالی واشنگتن که بخاطر فعالیت های مالی غیر قانونی اعمال شد، دیدار کرد.



گلاسرگفت : "ما در آمریکا فرصتی دراختیار داشتیم تا 300 هزار صفحه از اسناد بانکی را جمع آوری کنیم و هر چیزی که در این باره دیده ایم ، گفته های ما را تایید می کند مبنی براینکه تعداد زیادی فعالیت های مختل کننده دراین بانک (Banco Delta Asia) صورت گرفت .



وی افزود : " تصورمی کنم آنچه ما باید دراین باره انجام دهیم این است که چارچوبی را تشکیل دهیم که به ما اجازه دهد در روزهای آتی درباره این موضوع بیشتر گفتگو کنیم ".



گلاسر به خبرنگاران گفت : وی با هیئت کره شمالی به مدت سه ساعت در سفارت آمریکا در چین گفتگو کرد و دو طرف دوباره روز چهارشنبه در سفارت کره شمالی باهم دیدار خواهندکرد .



وی افزود : امیدواریم دراین مذاکرات به جلو حرکت کنیم تا فرصتی برای ما فراهم شود که چیزهایی که ما را نگران کرده است ، روشن شود.



معاون خزانه داری آمریکا همچنین اظهارداشت : دو مامور سرویس مخفی آمریکا نیز دراین گفتگوها شرکت داشتند و تحقیقات خود را درباره بانک مستقر درماکائو و نگرانی بسیار جدی خود را درباره جعل اسکناس تشریح کردند .



گلاسر و "او کوانگ چول" آخرین بار در ماه دسامبر در پکن در حاشیه مذاکرات شش جانبه به منظور پایان برنامه هسته ای کره شمالی باهم دیدار کردند . این مذاکرات به دلیل برآورده نشدن پیش شرط پیونگ یانگ مبنی بر لغو تحریمهای مالی آمریکا بی نتیجه پایان یافت . چین امروز تاریخ رسمی بر گزاری دور جدید مذاکرات شش جانبه را 8 فوریه (19بهمن ) اعلام کرد .