احکام اجرایی اعضای کمیته 6 نفره فردا ابلاغ می شود / کمیته فردا تشکیل جلسه می دهد

به گزارش خبرنگارمهر، درپی بروز اختلاف نظرهایی بین سازمان تربیت بدنی و اعضای کمیته 6 نفره درخصوص وظایف این کمیته و نحوه اداره فدراسیون فوتبال در دوره انتقال که منجر به برگزار نشدن چندین جلسه این کمیته شد ، رایزنی های مختلفی برای حل مسالمت آمیزمشکل بوجود آمده صورت گرفت که آخرین اخبار حکایت از پذیرش وظایف محوله فیفا به کمیته 6 نفره از سوی سازمان تربیت بدنی دارد و حتی قرار است فردا احکام اجرایی مسئولان این کمیته طی اطلاعیه ای صادر و ابلاغ شود .



گفته می شود دیدارهفته گذشته صفایی فراهانی با رئیس سازمان تربیت بدنی و همچنین رایزنی های امیررضا خادم نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی نقش بسزایی درحل مشکلات اخیر بین سازمان و کمیته 6 نفره داشته و به نظر می رسد با مذاکرات صورت گرفته مشکلات فی مابین برای همیشه مرتفع شده است .



از سوی دیگر بدنبال لغو جلسه روز یکشنبه کمیته 6 نفره، قراراست نخستین جلسه این کمیته پس از دو هفته تاخیر بار دیگر از فردا در محل فدراسیون فوتبال پیگیری شود و با ابلاغ احکام اجرایی، اعضای این کمیته با برگزاری جلسات منظم، کار تدوین اساسنامه را با سرعت بیشتری پیگیری کنند .



گفتنی است فیفا روز اول دی ماه گذشته با صدور اطلاعیه ای ضمن لغو تعویق فعالیت های فدراسیون فوتبال، کمیته ای 6 نفره شامل محسن صفایی فراهانی، کیومرث هاشمی، دکترحسن غفاری، دکتر مهدی خبیری، محمد حسن انصاریفرد و علی رغبتی را طی 100 روز مامور انجام سه وظیفه اساسی 1- مدیریت فدراسیون فوتبال در امور داخلی و بین المللی 2- اصلاح اساسنامه و تهیه پیش نویس آن بنابر استاندارد اساسنامه فیفا3- برگزاری انتخابات مدیریت آینده فدراسیون بر اساس اساسنامه جدید و با حمایت فیفا و AFC کرد ولی این ماموریت ظرف ماههای گذشته به دلیل اختلافات بین سازمان و کمیته 6 نفره امکان پذیر نشده بود .