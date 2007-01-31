کتاب "پاپ" تنها در چند ساعت نایاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حدود 95 درصد جمعیت 38 میلیون نفری لهستان کاتولیک رمی هستند و برای بسیاری از آنها ژان پل دوم هم مایه افتخار بود و هم یک شخصیت مذهبی محبوب و نماد عشق و احترام. کتاب خاطرات استانیسلاو ژیویش، منشی شخصی پاپ، نخستین بارهفته پیش در ایتالیا تحت عنوان "یک عمر با کارول" منتشر شد. این کتاب در لهستان با عنوان "گواهی" منتشر شده است.



ژان پل دوم با نام اصلی کارول وویتیلا در 1920 در جنوب لهستان به دنیا آمد. او در 1978 به مقام پاپی رسید و در آوریل 2005 درگذشت. پدر روحانی، رابرت نچک، سخنگوی ژیویش در گفتگو با یک روزنامه محلی اعلام کرد، بخشی از حق تالیف کتاب صرف تامین هزینه های لازم برای احداث مرکز ژان پل دوم در کراکو می شود.



این کتاب خاطرات 230 صفحه ای، حاصل گفتگوی جان فرانکو اسویدرکوشی، نویسنده کاتولیک با ژیویش است. ژیویش در کتاب خاطرات خود وقایع زندگی پاپ را بیان کرده است، از جمله بیماری شدید در سال 2000 که او را تا مرز کناره گیری از پست خود پیش برد، واکنش پاپ نسبت به حادثه 11 سپتامبر 2001 و اینکه چه طور در دهه 1980 از دست محافظان خود گریخت و با نام جعلی به اسکی رفت.

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