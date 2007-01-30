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۱۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۸:۵۹

با صدور بیانیه ای ابراز شد:

حمایت دفتر نخست وزیری لبنان از اظهارات اخیر سید حسن نصرالله

دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر لبنان امروز سه شنبه از سخنان دبیرکل حزب الله درباره حل وفصل سیاسی بحران لبنان استقبال کرد و آن را گامی مثبت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، دفتر اطلاع رسانی "فواد سنیوره" در بیانیه خود آورده است:  منابع دفتر نخست وزیری لبنان از موضع سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان مبنی بر تاکید وی بر پایبندی به حل سیاسی بحران لبنان در این شرایط استقبال می کنند و آن را گامی مثبت می دانند.

منابع دفتر نخست وزیری لبنان این مطلب را در واکنش به سخنان امروز سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در روز عاشورا بیان می دارند که گفته بود ما در گروههای مخالف راه حل سیاسی و مسالمت آمیز بحران کنونی لبنان را تایید و تاکید می کنیم که مطالبات ما سیاسی است و راه حل بحران نیز سیاسی است و ما از هر ابتکارعملی در این زمینه استقبال می کنیم.

دفتر اطلاع رسانی لبنان اشاره کرد که سید حسن نصرالله در سخنان دو روز اخیر خود در مناسبت های مختلف برمخالفت و مقابله با فتنه و خشونت و یا کاربرد سلاح در سطح داخلی تاکید کرده است که این امر جای تشکر دارد و ما از آن حمایت و آن را تایید و برای رسیدن به آن با تمام توان تلاش می کنیم و معتقدیم که باید حمایت و تقویت شود.

این بیانیه همچنین بر گفتگوی سیاسی آرام و بدور از تشنج در بین لبنانی ها و تلاش برای حل وفصل مسائل لاینحل از طریق گفتگو و تفاهم دوجانبه تاکید کرده است.

کد مطلب 441233

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