جلسه بررسی لایحه الحاق ایران به (CFT) با حضور لاریجانی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، جلسه بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) عصر روز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ با حضور ظریف وزیر امور خارجه، علوی وزیر اطلاعات، اکرمی سرپرست وزارت اقتصاد، همتی رئیس بانک مرکزی، کدخدایی قائم مقام دبیر شورای نگهبان، عارف رئیس فراکسیون امید مجلس، جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس، طائب مسئول اطلاعات سپاه، عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه، فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، مدیرکل حقوقی وزارت اطلاعات و آقایان فتحی، نعمتی، رحیمی، طاهرخانی، یوسفیان ملا از نمایندگان مجلس، غریبی کارشناس وزارت خارجه، احمدآبادی و جلیلی از وزارت اقتصاد، منفرد از وزارت اطلاعات و کیانی از اطلاعات سپاه و به ریاست دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

گفتنی است؛ در این جلسه لایحه مذکور مورد بررسی قرار گرفت، حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح این لایحه، گفت: لایحه CFT در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است و نظر کمیسیون هم داده شده است.

سپس افراد حاضر نظرها و توضیحاتی را ارائه کردند، رئیس مجلس شورای اسلامی هم سوالات و ابهاماتی که در مورد این لایحه وجود دارد را مطرح و حاضرین پاسخ های لازم را بیان داشتند.

در پایان مقرر شد تا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شروطی را که به لایحه CFT افزوده است با اصلاح عبارتی برای گزارش به صحن آماده کند.