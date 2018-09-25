به گزارش خبرگزاری مهر، علی جهانگیری در نشست مشترک با هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با تاکید بر حضور پررنگ خانه صنعت در نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی گفت: این حضور می تواند به نظم بخشی به ارائه نیازهای فناورانه انجمن های مختلف کمک کند.

وی ادامه داد: در طول برگزاری نمایشگاه ربع رشیدی در سال‌های متولی به این نتیجه رسیدیم که تنها با تکیه‌بر معرفی دانش و فناوری نمی‌توان در این عرصه موفق بود ازاین‌رو در کنار توجه به بخش عرضه امسال مصمم هستیم تا بخش تقاضا نیز با معرفی نیازهای فناورانه در این نمایشگاه حاضر شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان شرقی، با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور گفت: امروز به‌صورت قطع و یقین نمی‌توان در خصوص زمان گذر از این برهه صحت کرد ازاین‌رو ما باید خود را برای روبرو شدن با شرایط معمولی و حتی نامناسب نیز آماده کنیم.

جهانگیری، خاطرنشان کرد: امروز فضای کسب‌وکارها تغییر کرده است و متاسفانه ما آن‌گونه که بایدوشاید نتوانسته‌ایم در مسیر کسب‌وکارهای جدید ورود مناسبی داشته باشیم.

وی با اشاره به سابقه درخشان استان آذربایجان شرقی در عرصه صنعت گفت: این استان سابقه خوبی در امر تولید و صنعت دارد و انتظار داریم سرمایه‌گذاران صنعتی ما امروز همسو با رویکردهای جدید با سرمایه‌گذاری در عرصه فناوری‌ روز دنیا همراه فرزندان توانمند کشور باشند.

وی، با تأکید بر ضرورت کاهش نیاز کشور به واردات گفت:امروز دیگر واردات برخی از مواد اولیه نه‌تنها مقرون‌به‌صرفه نیست بلکه باعث ضرر و زیان‌هایی نیز می‌شود ازاین‌رو با تولید این محصولات در داخل می‌توانیم ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور به اشتغال‌زایی نیز کمک کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان شرقی، اعطای تسهیلات مختلف اشتغال‌زایی از سوی دولت باوجود مشکلات مالی را نیز یادآور شد و گفت: دولت باوجود تمام تنگناها موضوع اشتغال را به جد پیگیر بوده و دراین‌بین حمایت از تولید و اعطای این تسهیلات به کارآفرینان واقعی به‌صورت جدی مدنظر است.