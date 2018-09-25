مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات بهروز مهدوی، مدیرکل پیشین امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی، علی بدرشکوهی به عنوان مدیرکل جدید این دفتر معرفی شد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در این مراسم با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مسائل فرهنگی و اجتماعی به ویژه بحث آسیبهای اجتماعی، گفت: پیشگیری از افزایش آسیبهای اجتماعی جزو اولویتهای اساسی مدیریت امور اجتماعی و فرهنگی باشد.
رحیم شهرتیفر با اشاره به اینکه سازمانهای مردمنهاد از شاخصهای مهم پیشرفت و توسعه جامعه هستند، اظهار کرد: اگر در جامعه نقش دولت در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی به حداقل برسد و بخش خصوصی و تشکلهای مردمی در این زمینه نقشآفرینی کنند، جامعه در مسیر توسعه قرار میگیرد.
وی افزود: بر این اساس حمایت از توسعه و رشد سازمانهای مردمنهاد در استان باید به صورت جدی مدنظر قرار گیرد.
علی بدرشکوهی، متولد ۱۳۵۰ در مراغه، دارای مدرک کارشناسی علوم اجتماعی بوده و پیش از این فرماندار چاراویماق، بستانآباد و سراب در دولتهای یازدهم و دوازدهم بوده است.
نظر شما