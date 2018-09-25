هشت سال دفاع مقدس سرمایه ارزشمند ملت ایران در راه استقلال است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید خدابخش در دومین یادواره ۲۶۷ شهید زن استان، افزود: امنیت کشور و حفظ خاک و ناموس مدیون جان‌فشانی شهداست.

وی ادامه داد:‌ استکبار جهانی و دنباله‌های تروریستی آن به دنبال برهم زدن امنیت کشور هستند اما در نهایت رو سیاهی برای آمریکا و حکام مزدور منطقه و منافقان خواهد ماند.

خدابخش با قدردانی از صبر و استقامت همسران و فرزندان شهدا و جانبازان، اظهارداشت:‌ این عزیزان به خاطر اسلام و انقلاب از نعمت همسر و پدر محروم شده اند و وظیفه ماست در حد توان در خدمت آنها باشیم.

وی با اشاره به نقش بانوان در هشت سال دفاع مقدس گفت:‌ اگر در آن دوران زنان در کنار مردان و در پشت جبهه ها فعال نبودند هیچ گاه این تاریخ طلایی برای انقلاب ثبت نمی شد.

استاندار آذربایجان شرقی افزود:‌ زنان ایران اسلامی در آن شرایط سخت اجازه ندادند رزمندگان اسلام به جز دفاع از انقلاب و میهن دغدغه دیگری داشته باشند.

مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان‌شرقی نیز در این مراسم گفت: بانوان کشور نقش بی بدیلی در دوران دفاع مقدس داشته و موجب پایداری ارزش‌ها بودند.

رقیه صادق زاده با بیان این ‌که شهدای زن، جان خود را در راه حفظ ارزش ها فدا کردند، اضافه کرد: زنان در عرصه‌های مختلف جایگاه و درخشش خاصی داشته و موجب شدند تا در عرصه‌های بین المللی حرف برای گفتن داشته باشیم.

وی افزود: هشت سال دفاع مقدس حاوی عملکردها و اقدامات درخشان از بانوان و شیرزنان ایرانی است که با شجاعت خود درسی برای نسل امروز و آینده می باشد.