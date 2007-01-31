مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

در باره فعالیت های هسته ای ایران صورت گرفت، مخالفت آمریکا و اروپا با طرح البرادعی

حسن روحانی : نباید دشمنان را حقیر شمرد

نماینده رشت : گرانی مسکن در طول 20 سال گذشته بی سابقه بوده است



آینده نو :

مقام معظم رهبری : همکاری فعال ایران و روسیه مانع اثرگذاری یکه تازی آمریکا می شود

پس از امضای قرار داد 3/4 میلیارد دلاری شل و رپسول عنوان شد، مخالفت آمریکا با بزرگترین طرح نفتی ایران

حسن روحانی : نباید دشمن را حقیر بشماریم



اعتماد ملی :

لاریجانی و ایوانف پیشنهاد البرادعی را بررسی کردند، طرح تازه برای گره گشایی از پرونده هسته ای

حسن روحانی : نباید زبان گروه های مختلف را بست

سخنگوی وزارت امور خارجه : سناتورهای آمریکایی به ایران پیام دادند



ایران :

رهبر معظم انقلاب بر اهمیت پایه گذاری سازمان همکاری های گازی تاکید کردند، ابتکار ایران و روسیه در بازار انرژی

شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی : افزایش قیمت بنزین در سال آینده برای عموم مطرح نیست

با برگزاری جلسات شورای عالی کار صورت می گیرد، آغاز بررسی افزایش حقوق کارگران از هفته آینده



ابرار:

هاشمی رفسنجانی : احیای روحیه عاشورایی در بین جوانان موجب ثبات و امنیت کشور است

معاون سازمان انرژی اتمی : در سیاست ایران پذیرش تعلیق وجود ندارد

لاریجانی : پیام آمریکایی ها در باره مسئله هسته ای نبود



تهران امروز:

در بزرگترین پروژه پارس جنوبی منعقد شد، قرار داد 10 میلیارد دلاری ایران و اروپا

حسن روحانی : نیازمند وحدت هستیم



جام جم:

پیشنهاد رهبر معظم انقلاب با واکنش مثبت جهانی روبرو شد، انقلاب انرژی با تاسیس سازمان همکاری های گازی

بودجه 86 با نفت 33 یا 45 دلار؟ اولین تردیدها در بودجه 86

شرکت ملی نفت ایران دومین شرکت بزرگ در جهان اسلام



جوان:

رهبر معظم انقلاب : ایران و روسیه می توانند شریک مکمل هم باشند

با حضور " شل" و " رسپول" صورت می گیرد، تزریق 10 میلیارد دلار سرمایه خارجی دیگر به پارس جنوبی

سخنگوی وزارت خارجه : یکی از آثار قطعنامه 1737 تضعیف ان پی تی است



جمهوری اسلامی:

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار دبیر شورای امنیت روسیه : همکاری فعال ایران و روسیه می تواند مانع یکه تازی آمریکا شود

واکنش ایران به پیشنهاد البرادعی ، در سیاست ایران پذیرش تعلیق وجود ندارد

معاون وزیر بهداشت: 90 درصد فرآورده های دارویی قاچاق ، تقلبی است



خراسان :

با به هلاکت رساندن 300 تروریست ، نیروهای دولتی از فاجعه تروریستی در نجف جلوگیری کردند

سخنگوی وزارت امور خارجه : نامه برخی مسئولان و سیاستمداران آمریکایی در دست بررسی است

واکنش آمریکا به قرارداد 3/4 میلیارد دلاری ایران با دو شرکت نفتی اروپایی



خبر:

کنفرانس مطبوعاتی لاریجانی و ایوانف در تهران ، ایوانف : موضوع هسته ای ایران راه حل نظامی ندارد

احمدی نژاد در دیدار ایگور ایوانف : 3 کشور اروپایی فرصت را تلف کردند

برآورد صندوق بین المللی پول از 15 شاخص اقتصاد ایران در سال 2007



دنیای اقتصاد:

قرار داد کلان " شل" و " رسپول" با ایران ، بی اعتنایی " نفتی " ها به فشار آمریکا

راه قانونی جدید برای فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما

جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا: گواهینامه 5 ساله به جای گواهینامه یک ساله



سرمایه:

ایران امضا کرد؛ قرار داد نفتی 10 میلیارد دلاری با اروپایی ها

وزارت نفت در طول برنامه چهارم ارائه می کند، درخواست وام 5/10 میلیارد دلاری از ذخیره ارزی

دبیر شورای امنیت ملی روسیه : برنامه هسته ای ایران راه حل نظامی ندارد



سیاست روز:

مقام معظم رهبری در دیدار با ایوانف تاکید کردند؛ همکاری ایران و روسیه مانع یکه تازی آمریکا می شود

پلیس عراق صدها تروریست را بازداشت کرد، توطئه تخریب نجف خنثی شد

مخالفت واشنگتن با پیشنهاد البرادعی



عصر اقتصاد:

رهبر انقلاب در دیدار رئیس شورای امنیت روسیه توصیه کرد: پایه گذاری سازمان همکاری گازی

احمدی نژاد در دیدار ایگور ایوانف : عملکرد نامناسب 3 کشور اروپایی فقط فرصت را تلف کرد

محسن رضایی : برای خصوصی سازی ؛ باید از تمام تجارب دنیا استفاده کرد



کارگزاران:

مقام معظم رهبری در دیدار ایوانف : ایران و روسیه می توانند شریک مکمل در عرصه های بین المللی باشند

اختلاف بر سر قیمت نفت در بودجه 86

وزیر امور خارجه فرانسه: دیپلماسی تنها راه حل مسئله هسته ای ایران است



کیهان:

پیشنهاد رهبر انقلاب برای تشکیل سازمان اوپک گاز

گزارش کیهان از تحولات امنیتی عراق ، قدرت نمایی مالکی هلاکت 300 تروریست در یک روز

سخنگوی وزارت خارجه : پاسخ تهران به شورای امنیت همان است که قبل از قطعنامه بود



همبستگی:

مقام معظم رهبری : همکاری ایران و روسیه می تواند مانع اثرگذاری یکه تازی آمریکا شود

آمریکا به ایران نامه نوشت

ارزیابی کمیسیون اقتصادی مجلس از مدیر عامل بانک پارسیان مثبت است



همشهری:

رهبر معظم انقلاب : ایران از گسترش روابط با روسیه استقبال می کند

تصمیم شورای شهر تهران برای کمک به تثبیت قیمت مسکن، نرخ عوارض ساخت و ساز سال آینده افزایش نمی یابد

در پایان مهر ماه امسال ، دارایی های خارجی کشور از 6/57 میلیارد دلار فراتر رفت