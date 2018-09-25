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۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۰۶

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان:

نظام به ثبات رسیده است/دشمن به دنبال ناامید کردن مردم

نظام به ثبات رسیده است/دشمن به دنبال ناامید کردن مردم

کرمان - سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان گفت: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران باید به شکلی برنامه ریزی شود که دشمنان بدانند که این نظام به ثبات رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، حمید ملانوری در کارگروه زنان و خانواده استان کرمان اظهار کرد: امروز کشور ما به شدت به اعتماد و امید به انقلاب نیاز دارد زیرا دشمن به شکلی گسترده و برنامه ریزی شده به دنبال آن است که مردم را ناامید و مایوس کند.

وی با اشاره به اینکه همه در برابر انقلاب اسلامی ایران مسئول هستیم، تاکید کرد: باید با عمل تبیین کرد که جمهوری اسلامی ایران و انقلاب متعلق به همه است و وابسته به هیچ گروه، حزب و قشری نیست و همه باید تلاش کنند که جایگاه آن ارتقاء یابد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان تصریح کرد: امروز که ایران اسلامی در عرصه های موشکی، فضایی، نانوتکنولوژی، پزشکی و ... به برتری های کم نظیری دست یافته، باید از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود برای شناسایی آفت هایی که می خواهد نظام و انقلاب را دچار خدشه کند، استفاده کرد.

وی تاکید کرد: امروز استراتژی دشمنان ما این است که با راه اندازی فضاهای روانی، ثبات، انگیزه و نشاط را از مردم بگیرند و بی دقتی ها و عدم تجزیه و تحلیل درست، ما را به اینجا می رساند و آفت ها را باید بشناسیم و آنها را دور کنیم.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های معنوی از جمله ایام محرم و اربعین حسینی گفت: نتیجه برنامه های محرم و اربعین باید افزایش روحیه و نشاط اجتماعی باشد و اگر چنین نشود ما باخته ایم.

ملانوری تصریح کرد: نگاه ما باید پیشگیرانه باشد و پیاده روی اربعین فرصت بسیار بزرگی برای بصیرت افزایی و آگاهی رسانی به جامعه است.

وی با اشاره به اطلاع رسانی دقیق  به مردم درباره حادثه اخیر برخورد اتوبوس با تانکر سوخت و رضایت مردم، مجروحان  و خانواده های آنها از خدمات انجام شده در این حادثه، گفت: برخی اقدامات مدیران شاید هزینه ای نداشته باشد اما از نظر روحی و روانی اثر به سزایی دارد و موجب افزایش اعتماد، امید و رضایت مردم می شود.

وی بر تدوین تقویم روزانه فعالیت های بانوان به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد وادامه داد: فعالیت های خوبی از سوی دستگاه ها در راستای خدمات رسانی به مردم انجام شده است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان افزود: ۴۰ سال از انقلاب سپری شده است و قبل از انقلاب به دلیل روحیات معنوی مراسمات معنوی به شکلی بسیار قوی برگزار می شد.

وی اظهارداشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در راستای خدمات خود و شعارهایی از جمله مردم سالاری دینی، حاکمیت دین و ارزش ها، حکومت مردم بر مردم، حفظ کرامات انسانی، آزادی عمل و آزادی بیان تلاش های خوبی انجام داده است.

وی عنوان کرد: لازم است که در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران برنامه ریزی ها به شکلی باشد که نسل های بعد بدانند این انقلاب مانا و پایدار است و برای همه جهانیان الگو شود و نظام و انقلاب ما به حکومت جهانی حضرت بقیه الاعظم متصل شود.

کد مطلب 4412599

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