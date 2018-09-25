نظام به ثبات رسیده است/دشمن به دنبال ناامید کردن مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، حمید ملانوری در کارگروه زنان و خانواده استان کرمان اظهار کرد: امروز کشور ما به شدت به اعتماد و امید به انقلاب نیاز دارد زیرا دشمن به شکلی گسترده و برنامه ریزی شده به دنبال آن است که مردم را ناامید و مایوس کند.

وی با اشاره به اینکه همه در برابر انقلاب اسلامی ایران مسئول هستیم، تاکید کرد: باید با عمل تبیین کرد که جمهوری اسلامی ایران و انقلاب متعلق به همه است و وابسته به هیچ گروه، حزب و قشری نیست و همه باید تلاش کنند که جایگاه آن ارتقاء یابد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان تصریح کرد: امروز که ایران اسلامی در عرصه های موشکی، فضایی، نانوتکنولوژی، پزشکی و ... به برتری های کم نظیری دست یافته، باید از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود برای شناسایی آفت هایی که می خواهد نظام و انقلاب را دچار خدشه کند، استفاده کرد.

وی تاکید کرد: امروز استراتژی دشمنان ما این است که با راه اندازی فضاهای روانی، ثبات، انگیزه و نشاط را از مردم بگیرند و بی دقتی ها و عدم تجزیه و تحلیل درست، ما را به اینجا می رساند و آفت ها را باید بشناسیم و آنها را دور کنیم.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های معنوی از جمله ایام محرم و اربعین حسینی گفت: نتیجه برنامه های محرم و اربعین باید افزایش روحیه و نشاط اجتماعی باشد و اگر چنین نشود ما باخته ایم.

ملانوری تصریح کرد: نگاه ما باید پیشگیرانه باشد و پیاده روی اربعین فرصت بسیار بزرگی برای بصیرت افزایی و آگاهی رسانی به جامعه است.

وی با اشاره به اطلاع رسانی دقیق به مردم درباره حادثه اخیر برخورد اتوبوس با تانکر سوخت و رضایت مردم، مجروحان و خانواده های آنها از خدمات انجام شده در این حادثه، گفت: برخی اقدامات مدیران شاید هزینه ای نداشته باشد اما از نظر روحی و روانی اثر به سزایی دارد و موجب افزایش اعتماد، امید و رضایت مردم می شود.

وی بر تدوین تقویم روزانه فعالیت های بانوان به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد وادامه داد: فعالیت های خوبی از سوی دستگاه ها در راستای خدمات رسانی به مردم انجام شده است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان افزود: ۴۰ سال از انقلاب سپری شده است و قبل از انقلاب به دلیل روحیات معنوی مراسمات معنوی به شکلی بسیار قوی برگزار می شد.

وی اظهارداشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در راستای خدمات خود و شعارهایی از جمله مردم سالاری دینی، حاکمیت دین و ارزش ها، حکومت مردم بر مردم، حفظ کرامات انسانی، آزادی عمل و آزادی بیان تلاش های خوبی انجام داده است.

وی عنوان کرد: لازم است که در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران برنامه ریزی ها به شکلی باشد که نسل های بعد بدانند این انقلاب مانا و پایدار است و برای همه جهانیان الگو شود و نظام و انقلاب ما به حکومت جهانی حضرت بقیه الاعظم متصل شود.