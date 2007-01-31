افزایش 4/52 درصدی تکمیل ساختمان توسط بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 1384حدود 479 هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور تکمیل گردیده ، بنابراین گزارش متوسط سطح زیربنای این واحدها که معادل 121 متر مربع بوده، نسبت به سال قبل 3/4 درصد افزایش داشته است.

همچنین در سال 1384، سرمایه گذاری بخش خصوصی در سازمان های جدید مناطق شهری کشوری به قیمت جاری حدود 103 هزار و 171میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 1/13 درصد افزایش داشته است.

در سال 1384حدود 169 هزار دستگاه ساختمان توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور تکمیل شده که 4/65 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

متوسط سطح کار زیربنای ساختمان های مذکور 385 متر مربع و هزینه ساخت یک متر مربع بنای این ساختمان‌ها حدود 3/1 میلیون ریال بوده که در مقایسه با سال قبل به ترتیب 5/4 درصد کاهش و 1/17 درصد افزایش داشته است.

بنا بر تعریف بانک مرکزی، ساختمان جدید به ساختمانی گفته می شود که به طور مستقل از سطح زمین پی ریزی گردد و شامل ساختمان های شروع شده ، تکمیل شده و نیمه تمام است.