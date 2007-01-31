نویسندگان معیارهای جامعه سنتی را درنظر بگیرند

احمد بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : نویسندگان باید در فضای همچنان سنتی جامعه ایران به اخلاقیات بیشتر توجه کرده و معیارهای پذیرفته شده در یک جامعه سنتی را در کار خود جدی بگیرند. ضمن اینکه فکر می کنم گشاده دستی برخی نویسندگان در نگارش داستان ، قبل از تغییر و تحول در دولت و به خصوص وزارت ارشاد باعث نگرانی هایی شد و از هم گسیختگی ای بوجود آورد که متعاقب آن دولت هم سعی کرد به ادبیات بی اعتنا باشد.

این نویسنده که امسال با رمان " اندکی سایه " یکی از نامزدهای جایزه کتاب سال به حساب می آید ،ادامه داد : شاید یکی از دلایل انتخاب کتاب سال در حوزه ادبیات داستانی این باشد که دولت می خواهد به ادبیات معاصر سروسامانی بدهد. به هرحال این کوتاهی دولت بوده که در سال های گذشته در این زمینه انتخابی نداشته است .

وی خاطرنشان کرد : من با معیارهای این انتخاب آشنایی ندارم اما دوست ندارم اگر کتاب من انتخاب شد دیگران بدون توجه به اثر بگویند که ارشاد هدفی را دنبال می کرده است .