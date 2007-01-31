کنگره آمریکا: تحریم سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران موفق نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به قرارداد عظیم 4 میلیارد دلاری ایران با شرکت‌های شل و رپسول گفت: واشنگتن به منظور بررسی این که آیا این قرارداد مشمول تحریم‌های آمریکا است، آن را ارزیابی خواهد کرد.

شان مک‌کورمک گفت: مقامات آمریکایی قرارداد اخیر ایران با شرکت‌های شل و رپسول را بررسی خواهند کرد که آیا مشمول قانون تحریم‌های ایران و لیبی قرار دارد یا خیر؟

وی افزود: آمریکا دارای قوانین متعددی درباره ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران است و من مطمئنم افرادی که در این چارچوب با ایران قرارداد امضا می‌کنند حتما نگاهی به این قوانین خواهند انداخت.

بر اساس قانون تحریم ایران و لیبی موسوم به ایلسا که در سال 1995 از سوی واشنگتن وضع شد، هر شرکت خارجی که بیش از 20میلیون دلار در یک سال در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری کند، مشمول تحریم‌های دولت‌ آمریکا قرار خواهد گرفت.

با این وجود، بر اساس تحقیقات کنگره آمریکا در شرایط واقعی تاکنون هیچ شرکتی تحت این قانون مورد تحریم‌های آمریکا قرار نگرفته است.

قرارداد مقدماتی سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری شل و رپسول برای توسعه دو فاز از میدان گازی پارس جنوبی ایران شنبه این هفته امضا شد. شرکت شل روز دوشنبه خبر امضای این قرارداد را که بزرگترین قرارداد گازی یک عضو اوپک محسوب می‌شود، تایید کرد.

شل همچنین اعلام کرد که تا زمان انعقاد قرارداد نهایی برای توسعه فازهای 13 و 14 پارس جنوبی ایران هنوز یک سال زمان باقی مانده است.

پارس جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گازی ایران تاکنون بیش از 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است و درآمد ایران از این میدان می‌تواند به سالانه 11 میلیارد دلار در طی 30 سال برسد.

همچنین گزارش دیگر رویترز حاکی است: برخی از اعضای برجسته کنگره آمریکا از دولت بوش خواستند دولت چین را به علت انعقاد قرارداد 16 میلیارد دلاری توسعه میدان گازی پارس شمالی ایران، مورد تحریم قرار دهد. تنی چند از نمایندگان برجسته کنگره آمریکا از دولت بوش خواستند به دولت چین فشار بیاورد تا از قرارداد 16 میلیارد دلاری توسعه میدان پارس شمالی ایران کناره‌گیری کند.

این نمایندگان هشدار دادند در صورتی که چین به این قرارداد پایبند باشد و اقدام به سرمایه‌گذاری 16 میلیارد دلاری در پارس شمالی کند، دولت بوش را تحت فشار قرار خواهند داد تا چین را مورد تحریم قرار دهد.

دو کشور ایران و چین در ماه دسامبر گذشته قرارداد مقدماتی سرمایه‌گذاری 16 میلیارد دلاری برای توسعه میدان گازی پارس شمالی را منعقد ساختند.

تام لانتوس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در همین باره گفت: دولت بوش باید با اجرای قانون تحریم ایران، به شرکت‌های خارجی نشان دهد که سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران، بهای دردناکی خواهد داشت.

ایران و شرکت نفت فراساحل چین CNOOC که بزرگترین شرکت نفتی این کشور است، در 21 دسامبر 2006 تفاهم‌نامه مقدماتی برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی را منعقد ساختند، اما چند روز بعد کنگره آمریکا با مخالفت با این قرارداد هشدار داد که سرمایه‌گذاری چین در ایران مشمول تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت.

اما اکبر ترکان مدیرعامل شرکت و نفت و گاز پارس اواخر دی‌ماه گفت: با وجود فشارهای آمریکا، قرارداد 16 میلیارد دلاری ایران با شرکت نفت فراساحل چین (سینوک) برای توسعه حوزه گازی پارس شمالی طی یک ماه آینده نهایی خواهد شد.

بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده میان ایران و چین، دو طرف برای توسعه میدان گازی پارس شمالی و تولید ال.ان.جی همکاری خواهند کرد و سهم هر یک 50 درصد خواهد بود، اما سرمایه‌گذاری تماما از سوی چین صورت خواهد گرفت و این کشور 5 میلیارد دلار برای کاوش و تولید و 11 میلیارد دلاری برای پروژه‌های پایین‌دستی هزینه خواهد کرد.