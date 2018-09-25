ماکرون: جهان در موضوع ایران نیازمند گفتگو است

به گزارش خبرگزاری مهر، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در هفتاد و سومین نشست مجمع‌عمومی سازمان‌ملل گفت: همه ما به دنبال صلح و پیشرفت اخلاقی و اعتلای انسانی و دوری از فقر هستیم. اکنون زمان آن رسیده است تا به جهان امروز نیز در این راستا نگاهی بیندازیم. باید به نظم جهانی وستفالی قدیمی نگاه کنیم که چگونه شکست خورده است.

وی افزود: نسبیّت فرهنگی مبانی جهانی حقوق بشر را به لرزه درآورده است. نیازی به اینکه ببینیم چه کسی مقصر است نداریم. ۳ راه در پیش روی خود داریم؛ مسیر اول اینکه فکر کنیم همه چزی عادی است. این پرانتز تاریخی مناسبی نیست. مسیر دوم این است که قدرتمندترین ها را غالب بدانیم. درگیری انسان در برابر انسان ها را می بینیم. باید ببینیم که موضوع ایران را چگونه باید حل کنیم. یک سال پیش کاری کردیم که تنش ها بیشتر نشود. اما اکنون مسائل بالستیک و هسته ای ایرانی ها پیش آمده است. چیزی که تواززن تجاری را هم اکنون حل می کند؛ قوانین مشترک و مشترکات و تأکید بر آن ها است.

رئیس جمهور فرانسه گفت:در موضوع ایران نباید به تنش‌ ها دامن بزنیم. جهان در موضوع ایران نیازمند گفتگو و چندجانبه‌گرایی است.

ماکرون تاکید کرد: باید حق مشروع دست یابی فلسطینی ها برای پایتخت خود در اورشلیم را به رسمیت بشناسیم. قانون قویترین ها؛ همه چیز را به هم زده است. باید مدل جدید و توازن جهانی جدیدی را ایجاد کنیم. سوم اینکه باید توازن را در این مسیر ایجاد کنیم. ثبات و توازنی را بر اساس اشکال جدید همکاری ایجاد کنیم. حق حاکمیت، همکاری های منطقه ای و گسترش مبانی مشارکت در حل مسائل راهی است که می تواند بحران سوریه و مبارزه به تروریسم خشن در آنجا نیز به کار برد.

وی افزود: نمی توانیم برای مردم در سوریه تصمیم گیری کنیم. جامعه جهانی باید با کمک نهادهای کوچک خود و حتی سازمان ملل برای حل موضوعات جهانی تلاش کند. باید به حق حاکمیت سوریه احترام بگذاریم.

ماکرون درباره لیبی هم گفت: در لیبی به رویکرد جدیدی برای حل بحران نیاز داریم؛ بحران در آنجا منطقه را بی ثبات کرده است. اگر اوضاع را رها کنیم؛ منطقه رها کنیم، بحران ها نیز رها می شوند.دولت ها برای مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت خود باید بر توان خود تکیه کنند.نیت اتحادیه آفریقا نیز همین است و در نشست چاد نیز بر این نکته تأکید شد. باید از ابتکارات این اتحادیه حمایت شود.

رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد: ۷.۵ میلیارد دلار در این راه توسط دولت ها وعده داده شد؛ البته نمی توان راه حل را تحمیل کرد. فقط اقدامات جمعی می تواند مشکلات را در جهان حل کند. باید به ریشه های بحران مهاجرت نیز نگاه شود. همزمان باید از قوانین بین المللی نیز تبعیت کرد. کسانی که تغییرات اقلیمی را انکار می کنند به تبعات آن مبتلا خواهد شد. امروز، آنچه مردم می خواهند همکاری های چندبُعدی در جهان است تا بتواند ما را به سوی صلح سوق دهد. چندجانبه گرائی باید تقویت شود تا موضوعات مهم را بتوان با استفاده از آن حل و فصل کرد. نباید اصل حق حاکمیت به هیچ وجه نقض شود. کسانی که از این موضوع انتقاد می کنند؛ خود از ان سودبرده اند. امروز زمان آن است که به ریشه های عدم توازن کنونی در جهان بپردازیم.

وی بیان کرد: ۱۰سال پیش وقتی بحران مالی به وجود آمد؛ کارهای اضطراری به انجام رسید؛ اما ما در پرداختن به مشکلات آن هائی که از این مسیر غقب افتادند، شکست خوردیم؛ البته امروز نیز بهای آن را همه با هم می پردازیم.

رئیس جمهوری فرانسه ضمن انتقاد از آمریکا گفت: توافق پاریس هیچ تغییری نکرده است؛ از همه خواستیم تا در برابر آمریکا پس از خروج از آن متحد بمانند. شفاف بگویم، نیاز مبرمی داریم که مثلاً با کسانی که از توافق پاریس بیرون آمدند؛ توافقی امضاء نکنیم. هیچ کسی نمی تواند به تنهائی با نابرابری مبارزه کند؛ اول اینکه می توان به وضعیت جاری بسنده کرد و در سطح پائینی ماند. دوم اینکه باید قوانین جدید تصویب کرد که با آن ها بر مشکلات فائق آمد. بر مکانیسم جمعی در برابر یکجانبه گرائی تأکید می کنم. باید قوانین سازمان تجارت جهانی را اصلاح کرد تا بتواند بر پایه برابری به مشکلات کنونی بپردازد.

ماکرون افزود: روش جدیدی در عملکردها باید پیدا کنیم. به آفریقا باید در نظم نوین جهانی جایگاه ویژه ای داد تا بتوان با نابرابری مبارزه کرد. نظام جمعی در حال اضمحلال است. دادگاه بین المللی کیفری و آنروا از نمونه های آن هستند. نباید فراموش کنیم که نسل کشی ها که بر اساس اختلاف ها ایجاد شده، به این دلیل روی داه اند که ما به آ ها توجه نکرده ایم. بله؛ کشور من اشتباهات زیادی را مرتکب شده است. اما می گویم که بی تفاوت نباشید.