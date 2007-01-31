مدیراداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، سیاست بانک مرکزی را کاهش مراجعه فیزیکی مشتریان به بانک‌ها برای دریافت خدمات و کاهش تقاضا برای دریافت اسکناس، ایران چک و غیره از طریق استفاده و به کارگیری و ارائه خدمات دستگاه های خودپرداز، پایانه های فروش(POS)، اینترنت و غیره دانست.

مهران شریفی با اشاره به مشکلات متعددی که برای بانک ها و دستگاه های ATM به خصوص درایام تعطیلات درنتیجه درخواست بیش از حد اسکناس و ایران چک ایجاد می شود، گفت: اخیرا سیستمی بر روی دستگاه های خودپرداز بانک ملی ، صادرات و بخشی از دستگاه‌های خودپرداز بانک کشاورزی راه اندازی شده که از طریق آن انتقال یک وجه از یک بانک به بانکی دیگر در یک آن امکان پذیر شده است.

وی با بیان این که این سیستم به تدریج و تا پایان سال بر روی دستگاه‌های خودپرداز اکثر بانک‌ها نصب خواهد شد، افزود: استفاده از این روش باعث کاهش زمان، هزینه ها و خطرات ناشی از انتقال وجوه بین بانک‌ها، کاهش مشکلات دستگاه‌های خودپرداز، کاهش تقاضا برای دریافت اسکناس و ایران چک و از بین رفتن تمام معضلات روش قدیمی و سنتی نقل و انتقالات وجوه بین بانک‌ها خواهد شد.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اضافه کرد: این خدمت از طریق مراجعه به دستگاه خودپرداز بانک مقصد و یا مبدا امکان پذیر است.

وی یکی از دستورات همیشگی بانک مرکزی به بانک ها را نظارت بر دستگاه های خودپرداز و سرویس دهی مناسب آنها به خصوص در ایام تعطیلات عنوان کرد و گفت: تعیین یک تیم کشیک برای این منظور در بانک ها الزامی است.

شریفی با تاکید بر این که هر ماه مشکلات دستگاه‌های خودپرداز از سوی بانک مرکزی به بانک ها گوشزد می شود، افزود: احساس می کنیم سرویس دهی دستگاه‌های خودپرداز در سال جاری نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.

وی دستور دیگر بانک مرکزی به سایر بانک‌ها را نصب میز امداد یا (HOLD DESK ) بر بالای هر دستگاه خودپردازعنوان و تصریح کرد: با این روش اگر امکان خدمات رسانی یک دستگاه خودپردازبه مشتری وجود نداشت مشتری با استفاده از این سرویس می تواند از نزدیک ترین دستگاهی که می تواند به وی سرویس ارائه دهد مطلع شود و این سیستم نیز به تدریج در تمام دستگاه های خودپرداز به کار گرفته خواهد شد.